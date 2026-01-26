Un ferry chavire aux Philippines et fait au moins 18 morts

Au moins 18 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d’un ferry transportant 350 passagers aux Philippines. Les gardes-côtes recherchent encore 24 disparus après le drame.

AFP Agence France-Presse

Le naufrage d'un ferry transportant plus de 350 personnes dans le sud des Philippines a fait au moins 18 morts lundi, ont indiqué les gardes-côtes de l'archipel, qui recherchent 24 disparus. Le MV Trisha Kerstin 3 a émis un signal de détresse vers 1h50 (18h50, heure suisse dimanche), alors qu'il assurait la liaison entre Zamboanga City, sur l'île de Mindanao, en direction de l'île de Jolo, à environ 150 kilomètres de là.

En début d'après-midi, 317 personnes ont été secourues, 18 étaient décédées, tandis que 24 restaient portées disparues, selon les garde-côtes philippins. Ronalyn Perez, une représentante des services de secours de Basilan, a déclaré à l'AFP que les sauveteurs avaient du mal à faire face à l'afflux de survivants.

«Le véritable défi réside dans le nombre de patients qui arrivent. Nous manquons de personnel pour le moment», a-t-elle déclaré à l'AFP, ajoutant qu'au moins 18 personnes avaient été transportées dans un hôpital local. Mal entretenus et peu contrôlés, les ferries sont l'un des principaux moyens de transport dans l'archipel philippin, qui compte plus de 7100 îles. Ils sont empruntés par des millions de personnes.

La raison du naufrage inconnue

Lundi, le naufrage du navire de 44 mètres, qui comprend trois ponts, a eu lieu en pleine nuit, à environ cinq kilomètres à l'est de l'île de Baluk-Baluk, dans la province de Basilan. La porte-parole des gardes-côtes, Noemie Cayabyab, a précisé à la télévision que les rescapés avaient fait état d'une mer agitée au moment de la catastrophe de lundi.

Des images diffusés par les gardes-côtes montrent des survivants être tirés de l'eau dans l'obscurité, éclairés par des lampes torches, ou recevant des boissons chaudes sur un navire de sauvetage. Sur une autre vidéo postée sur les réseaux sociaux, on entend des naufragés appelant à l'aide.

«Nous ne pouvons pas dire pour le moment quelle est la raison du naufrage» a déclaré Romel Dua, précisant qu'une enquête avait été ouverte: «Pour le moment, nous sommes concentrés sur les opérations de secours». Il a également indiqué que les rescapés avaient été emmenés vers les stations des gardes-côtes de Zamboanga et d'Isabela City.

Plusieurs précédents

Une vidéo diffusée par le gouverneur de la province de Basilan montre des survivants pieds nus enveloppés dans des couvertures et placés sur des civières, tandis que les victimes du naufrage sont transportées dans des sacs mortuaires. Dans leur communiqué, les gardes-côtes ont assuré que le ferry n'était pas surchargé comme c'est fréquemment le cas dans l'archipel philippin, où vivent 116 millions d'habitants et qui a connu un nombre de catastrophes maritimes dans le passé.

Le 21 décembre 1987, le ferry Dona Paz est entré en collision aux Philippines avec un pétrolier, faisant plus de 4300 morts. Cette tragédie est à ce jour le pire accident maritime de l'histoire en temps de paix.

Plus récemment, en 2015, le Kim Nirvana a chaviré peu après son départ, faisant 61 morts dans le centre des Philippines. Le naufrage du ferry, qui transportait également plusieurs tonnes de ciment, riz ou engrais, a vraisemblablement été causé par à un excès de charge. En 2023, l'incendie du ferry Lady Mary Joy 3, qui reliait lui aussi Zamboanga City à Jolo, a fait plus de 30 morts.