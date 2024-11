La capitale sud-coréenne est paralysée par des chutes de neige record. Des accidents, coupures d'électricité et perturbations des transports ont été signalés. C'est la plus forte neige en novembre depuis le début des relevés en 1907.

1/2 Plusieurs routes ont été bloquées dans la capitale de la Corée du Sud. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Séoul, la capitale de la Corée du Sud, a été recouverte d'un manteau blanc mercredi en enregistrant ses plus lourdes chutes de neige depuis le début des relevés il y a plus d'un siècle, a annoncé l'agence météorologique.

L'Administration météorologique de Corée a indiqué que 16,5 centimètres de neige étaient tombés à 7h du matin (22h GMT mardi), battant le précédent record de 12,4 cm le 28 novembre 1972.

Une alerte aux fortes chutes de neige a été émise dans l'après-midi, invitant les citoyens à «s'abstenir de conduire des véhicules et de participer à des activités de plein air» et à «prendre garde aux chutes d'arbres» en raison des fortes chutes de neige.Ces alertes sont publiées lorsque la neige s'accumule à plus de 20 cm ou plus en moins de 24 heures.

Perturbations en ville

De grosses quantités de neige sont tombées dans tout le pays et de multiples accidents ont eu lieu, avec des voitures glissant sur des routes givrées, bien qu'aucun blessé n'a été signalé. Des arbres déracinés ont provoqué des coupures d'électricité, ce qui a affecté plus de 150 foyers autour de Séoul dans la matinée. Des routes ont été bloquées pour maintenance, provoquant de forts embouteillages, et 22 vols intérieurs ont été annulés, tandis que plusieurs autres se sont vus retardés, selon le ministère des Transports.

Les chutes de neige sont non seulement les premières de la saison, mais sont aussi les plus conséquentes pour un mois de novembre depuis que l'agence a mis en place des postes d'observation dans tout le pays en 1907.