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«Je fais la queue depuis six heures»
Au Pérou, reprise du vote au lendemain d'un scrutin défaillant

Au Pérou, la présidentielle a été prolongée après des défaillances ayant empêché plus de 50'000 électeurs de voter. Keiko Fujimori arrive en tête des résultats partiels, mais la lutte pour le second tour reste très serrée.
Publié: 16:33 heures
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Des problèmes dans l'acheminement du matériel électoral ont perturbé la présidentielle et les législatives...
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La présidentielle au Pérou, où des résultats partiels donnent la candidate de droite Keiko Fujimori favorite pour le second tour, a repris lundi, au lendemain d'un scrutin marqué par des défaillances qui ont empêché plus de 50'000 électeurs de voter, a constaté l'AFP.

Des problèmes dans l'acheminement du matériel électoral ont perturbé la présidentielle et les législatives, contraignant les autorités à prolonger le scrutin sur une deuxième journée, sur fond de profonde défiance envers les institutions. Treize bureaux de vote, tous situés à Lima, ont commencé à ouvrir, bien qu'avec du retard sur l'horaire initialement prévu, provoquant de nouvelles files d'électeurs devant les centres.

«Je fais la queue depuis six heures et je dois aller travailler», s'est plainte auprès de l'AFP Cenaida Ramos, 62 ans dans un bureau de vote du district de San Juan de Miraflores.

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La prolongation du vote devrait être sans effet sur la première place en vue du second tour, Keiko Fujimori restant en tête des résultats partiels, tandis que la deuxième place reste disputée.

Avec 53% des bureaux dépouillés, la candidate de droite recueillait près de 17%, contre près de 15% pour l'ancien maire de Lima Rafael Lopez Aliaga, lui-même talonné par le candidat social-démocrate Jorge Nieto (12,8%).

Plus de 27 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire président et parlementaires lors de ce vote obligatoire. Le scrutin marque le retour d'un Parlement bicaméral pour la première fois depuis 1990.

L'actuel président de gauche par intérim, José Maria Balcazar, ne pouvait pas se présenter. Son successeur doit être investi le 28 juillet.

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