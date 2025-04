Virginia Giuffre avait accusé le milliardaire américain Jeffrey Epstein, mort en détention, de l'avoir utilisée comme «esclave sexuelle». Photo: keystone-sda.ch

Virginia Giuffre, l'une des principales plaignantes de l'affaire Jeffrey Epstein, financier américain accusé de trafic sexuel de mineures, a été blessée dans un «grave accident», a indiqué son agente mardi. Elle avait conclu un arrangement de plusieurs millions de dollars avec le prince Andrew, qu'elle accusait d'agression sexuelle quand elle était mineure.

Elle «reçoit des soins à l'hôpital», a indiqué son agente, Dini von Mueffling. «Elle apprécie énormément le soutien et les voeux de bon rétablissement que les gens lui adressent», a-t-elle précisé à l'AFP.

Sky Roberts, le père de Virginia Giuffre, a déclaré au quotidien Daily Mail que sa fille avait été victime d'un accident en Australie «il y a quelques jours». Virginia Giuffre, citoyenne américaine et australienne, vivait à Perth, en Australie occidentale selon des médias, mais on ignore à ce stade le lieu et la date exacte de l'accident.

Percutée par un bus scolaire

Une publication Instagram signée de son nom lundi affichait une photo la montrant allongée sur un lit d'hôpital avec des ecchymoses et des écorchures autour de son oeil gauche, de son front et de son nez.

«Lorsqu'un conducteur de bus scolaire vous fonce dessus à 110 km alors que nous ralentissions pour prendre un virage, peu importe de quoi votre voiture est faite, elle pourrait tout aussi bien être une boîte de conserve», a-t-elle écrit.

Virginia Giuffre a publié sur Instagram lundi une photo la montrant allongée sur un lit d'hôpital. Photo: Instagram

«J'ai été victime d'une insuffisance rénale. On m'a donné quatre jours à vivre et on m'a transféré dans un hôpital spécialisé en urologie. Je suis prête à partir, mais pas avant d'avoir vu mes bébés une dernière fois», pousuit-elle dans son message.

La police d'Australie occidentale a fait état d'un accident impliquant un bus au cours de la semaine écoulée, un incident mineur survenu le 24 mars au nord de Perth, indiquant qu'il n'y avait pas d'information sur des blessés.

Affaire Epstein et prince Andrew

Virginia Giuffre avait accusé le milliardaire américain Jeffrey Epstein, mort en détention, de l'avoir utilisée comme «esclave sexuelle».

L'action en justice pour agression sexuelle intentée contre le prince Andrew par son accusatrice, Virginia Giuffre, a été abandonnée en 2022 après un règlement financier. Mais ses accusations ont précipité la disgrâce du prince qui s'est retiré de la vie publique.