Rihanna et ASAP Rocky sont devenus parents pour la troisième fois. La chanteuse a dévoilé sur Instagram des photos de sa fille, Rocki Irish Mayers, née le 13 septembre. Après deux garçons, le couple accueille enfin une petite fille.

Rihanna et ASAP Rocky annoncent la naissance de leur 3e enfant

Rihanna et ASAP Rocky annoncent la naissance de leur 3e enfant

A$AP Rocky (à g.) et Rihanna avaient pris la pose pour les photographes lors du festival de Cannes, en mai. Photo: Lewis Joly

ATS Agence télégraphique suisse

La famille s'agrandit pour la chanteuse Rihanna et le rappeur ASAP Rocky. La superstar de la pop a posté une photo du bébé sur les médias sociaux. Elle y tient dans ses bras le nouveau-né habillé en rose.

Une autre photo montre des petits gants de boxe en tissu accrochés à des rubans roses. Rihanna a également annoncé le nom et la date de naissance du bébé: Rocki Irish Mayers née le 13 septembre 2025. De nombreux messages de félicitations ont afflué sur Instagram. Elle a enfin eu sa petite fille, ont commenté ses followers.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Rihanna et ASAP Rocky sont déjà parents de deux fils. RZA est né en 2022 et son petit frère Riot a suivi en 2023.

Des mois de rumeurs

Lors du Met Gala de New York en mai dernier, les rumeurs de grossesse de Rihanna avaient fait sensation. La chanteuse originaire de l'île caribéenne de la Barbade avait alors pris la pose sous les flashs, posant à plusieurs reprises ses mains sur son ventre bien visible. Elle avait également remercié les journalistes de lui souhaiter bonne chance pour sa grossesse.

ASAP Rocky avait récemment réaffirmé son souhait d'avoir une fille dans une interview accordée au magazine de mode «Elle». «J'espère que ce sera une fille. Vraiment. Nous prions pour une fille», avait déclaré le rappeur.