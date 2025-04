Des milliers de mineurs boliviens bloquent La Paz

Des milliers de mineurs ont bloqué mercredi les rues de La Paz, siège du pouvoir en Bolivie, pour protester contre la pénurie de dollars et de carburants qui frappe le pays andin.

La Bolivie a quasiment épuisé ses réserves de dollars nécessaires pour importer du carburant. Photo: Juan Karita

ATS Agence télégraphique suisse

Casque sur la tête, des milliers de mineurs boliviens ont défilé mercredi 23 avril et bloqué les avenues menant au centre de La Paz, sans heurts avec la police anti-émeutes, a constaté l'AFP. Depuis 2023, la Bolivie traverse une grave crise économique. Le pays sud-américain a quasiment épuisé ses réserves de dollars, dont il a besoin pour importer du carburant revendu sur le marché intérieur à un prix subventionné.

Les manifestants réclament des actions du gouvernement du président Luis Arce. Ils veulent également alerter sur les problèmes rencontrés par le secteur minier, l'un des piliers de l'économie bolivienne, qui exporte notamment argent, zinc, lithium et étain.

Un pays en crise

Les coopératives ont des difficultés à cause de «la pénurie de diesel», carburant essentiel pour leur activité, et de la «pénurie de matériel explosif», a expliqué à l'AFP Honorato Condori, à la tête du syndicat de la Fédération des Coopératives minières de Bolivie (Fencomin). Le ministre des Mines, Alejandro Santos Laura, a appelé au dialogue et affirmé que «le sujet de fond» est d'éviter une augmentation du prix des explosifs, une revendication des mineurs.

De janvier à septembre 2024, la Bolivie a exporté pour près de 6,7 milliards de dollars de marchandises. La moitié sont issues du secteur minier, selon les données de l'Institut bolivien du commerce extérieur (IBCE).