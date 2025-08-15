Le premier traité international contre la pollution plastique reste insaisissable. A Genève, 185 pays n'ont pas trouvé d'accord après 10 jours de négociations, laissant plus de 100 points en suspens.

Les négociations pour un accord sur la pollution plastique échouent à Genève

Les négociations pour un accord sur la pollution plastique échouent à Genève

Pas de traité international en vue

Les négociations à Genève pour un accord international contre la pollution plastique se sont achevées sur un échec. Aucun accord n'a été trouvé. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Les négociations à Genève pour un accord international contre la pollution plastique se sont achevées sur une absence de consensus sur les textes proposés. Le président des pourparlers Luis Vayas Valdivieso et plusieurs délégations ont relayé vendredi la situation.

Les divergences sur la réduction de la production de plastique et le contrôle des produits problématiques entre les Etats ambitieux, dont la Suisse, et les pays pétroliers étaient trop importants. Peu avant 02h00, après dix jours de discussions, M. Valdivieso avait dévoilé un nouveau projet de texte.

Aucun consensus trouvé

«C'était ma meilleure tentative pour saisir de manière équilibrée les vues des membres», a-t-il dit lors de la plénière de clôture. Plusieurs pays ont déploré qu'aucun consensus n'ait pu être trouvé.

Le texte ne prévoyait toujours pas d'objectif à terme d'une limitation de la production, en dehors de seuls efforts nationaux d'une manière non contraignante. Des ONG avaient rejeté ce projet de texte. Elles parlaient d'un «mauvais traité» ou d'un simple «traité de gestion des déchets».