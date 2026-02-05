Le Français Tom Félix, acquitté mardi en Malaisie alors qu'il risquait la peine de mort, a quitté Kuala Lumpur mercredi pour rentrer en France, selon les services de l'immigration. Il a embarqué avec sa famille sur un vol à destination de la France.

AFP Agence France-Presse

Le Français Tom Félix, acquitté mardi en Malaisie alors qu'il risquait la peine de mort, s'est envolé libre de Kuala Lumpur mercredi pour regagner la France, a-t-on appris auprès des services de l'immigration.» «Tom Félix et sa famille sont montés à bord de l'avion et sont partis pour la France», a déclaré un porte-parole du département de l'immigration malaisienne à l'AFP mercredi soir.

Le jeune Français accompagné de ses parents a décollé de l'aéroport de Kuala Lumpur mercredi à 23h45 heure locale (15h45 GMT mardi), à bord d'un vol Malaysian Airlines à destination de Paris Charles-de-Gaulle où il doit atterrir jeudi matin à 06h40 heure locale. Le jeune Français, jugé pour détention et trafic de stupéfiants, accusations qu'il a toujours contestées, a été acquité mardi après plus de 900 jours de détention par la Haute cour criminelle de Alor Setar, ville située à 500 km au nord-ouest de Kuala Lumpur.

«C'est la fin d'un cauchemar»

Ancien cadre au sein du groupe français Veolia et sur le point d'ouvrir un restaurant à Langkawi, le Français avait été arrêté le 9 août 2023 sur cette île du nord-ouest de la Malaisie. Dans la maison où il était hébergé par son associé malaisien, la police avait trouvé plusieurs centaines de grammes de cannabis dans les pièces communes.

Sa famille assure que, durant l'enquête, Tom Félix a été «disculpé» par son associé. «Je suis heureux d'être sorti», a sobrement déclaré Tom Félix mardi peu après son acquittement, dans une brève réaction donnée à une équipe de l'AFP sur place.

«Nous sommes très heureux, soulagés. C'est la fin d'un cauchemar», a réagi sa mère Sylvie Félix, à la sortie du tribunal. S'il avait été reconnu coupable, le jeune Français encourait soit la peine de mort, soit 104 années de détention cumulées, 54 coups de bâton et une amende de 27'000 euros.