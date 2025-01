Son application de sommeil enregistre une voix inconnue pendant la nuit

Plus de 2400 commentaires ont suivi le post de la dormeuse terrifiée, sur Reddit. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

Imaginez un peu... Motivé par l'excellente résolution de «mieux dormir en 2025», vous installez une célèbre application de suivi de sommeil (du genre Pokemon Sleep, Sleep Tracker ou Sleep Cycle) sur votre smartphone. Avide de découvrir si vous ronflez ou si votre repos est fractionné par des micro-réveils, vous laissez l'application faire son job: tout au long de la nuit, elle enregistrera vos moindres bruits ou respirations, comptabilisera vos mouvements et notera la qualité générale de votre sommeil.

Le matin, curieux de découvrir le fichier audio résumant votre nuit, vous appuyez sur le bouton «play». C'est alors que s'élève, très clairement, une voix d'homme complètement inconnue. Pire encore: la voix semble converser avec vous, bien que vous n'en gardiez pas le moindre souvenir et que vous vous trouviez seul dans la pièce, toutes portes et fenêtres verrouillées.

Voici la terrifiante expérience qu'a racontée une Américaine (utilisant le pseudo HoneyGlazedPeaches) sur le réseau social Reddit, début janvier. Repéré par les médias Slate et Daily Galaxy, son récit aurait toute sa place dans un film d'horreur... et les commentaires des internautes ne font qu'accentuer le côté creepy de la situation.

Fake ou véritable film d'horreur?

La voix inconnue énonce, de manière très distincte, les sons «waka waka, baka baka», tandis qu'une voix féminine (celle de la dormeuse, selon celle-ci) acquiesce par de vagues «mmhh». Enregistrement à l'appui, l'Américaine horrifiée demande ainsi l'avis des autres utilisateurs de Reddit. Il peut évidemment s'agir d'un simple fake, mais le post a tout de même rassemblé plus de 2400 réponses d'internautes inquiets et intrigués.

Une flopée de GIFs et de mèmes accueille également le contenu de la conversation nocturne: l'échange semble évoquer à de nombreuses personnes le refrain d'une certaine Shakira, ou encore le personnage de Fozzie Bear, qui prononcent des mots similaires, respectivement dans le tube de 2010 et dans l'émission les Muppets.

«J'espère que ce n'est rien de plus qu'un fantôme»

«C'est aussi hilarant que terrifiant», commente un internaute, tandis que d'autres proposent un véritable arsenal de solutions potentielles, allant de la caméra de surveillance au cododo avec des amis. Parmi les hypothèses formulées dans les commentaires, on lit notamment la présence d'un fantôme, d'un squatteur secret, l'intrusion d'un inconnu dans l'appartement (impossible, selon l'autrice du post) ou encore une interférence avec d'autres appareils, dont Siri ou Alexa.

«Franchement, vu la clarté de la voix, j'espère pour vous qu'il ne s'agit de rien de plus qu'un fantôme», ajoute un utilisateur de Reddit. On ne saura probablement jamais si l'enregistrement était truqué, ni quelle était la source de cette voix mystérieuse... mais si vous vivez ou avez vécu une expérience similaire en utilisant une telle application, alors n'hésitez surtout pas à nous contacter. On vous aidera à enquêter, promis.