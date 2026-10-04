Après l’échec des négociations avec le gouvernement, les partisans d’Imran Khan ont lancé leur marche vers Islamabad. Ils réclament la libération de l’ancien Premier ministre, emprisonné depuis 2023.

AFP Agence France-Presse

Une marche contre l'emprisonnement de l'ex-Premier ministre Imran Khan a débuté dans le nord-ouest du Pakistan, après l'échec dimanche de négociations visant à éviter cette manifestation, prévue jusqu'à Islamabad.

Les autorités se sont préparées à l'arrivée éventuelle de manifestants dans la capitale : la marche, organisée par les militants du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) d'Imran Khan, avait été initialement programmée pour le 27 septembre, avant d'être reportée. Dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, dirigée par le PTI, un journaliste de l'AFP a vu des milliers de manifestants se rassembler à Lakki Marwat, à 270 km d'Islamabad.

Nombre d'entre eux brandissaient des drapeaux aux couleurs rouge et vert du parti. Une immense pancarte, fixée sur le côté d'un camion, affichait le slogan «Libérez Imran Khan», près d'une photo de l'ancien Premier ministre, souriant et le poing levé. Des vidéos, publiées plus tôt sur les réseaux sociaux du PTI, montraient ses partisans en train de se regrouper dans plusieurs lieux du Khyber Pakhtunkhwa, puis partir en convois.

Bloquer Islamabad

L'objectif affiché est d'obtenir la libération de M. Khan en bloquant Islamabad, dont l'accès a déjà été barré en prévision. Des conteneurs maritimes ont été réquisitionnés par les autorités et disposés le long des principaux axes routiers, ainsi qu'aux points d'entrée stratégiques de la capitale.

Ancienne gloire du cricket et Premier ministre entre 2018 et 2022, Imran Khan est emprisonné depuis août 2023, à la suite d'émeutes antigouvernementales en mai de cette année-là. Les accusations retenues contre lui vont de la corruption à la trahison, en passant par l'incitation à la violence. Il les rejette et estime être ciblé en raison de sa popularité.

Le mécontentement de ses partisans s'est intensifié ces derniers mois, notamment à propos des soins médicaux prodigués à cet homme âgé de 73 ans et de son accès à sa famille. En août, la Cour suprême pakistanaise avait ordonné son transfert dans un hôpital privé, mais les autorités l'ont renvoyé en prison après un court séjour dans un hôpital public.

Le chef de l'opposition au Sénat, Allama Raja Nasir Abbas, a déclaré dimanche à la chaîne Geo TV que les pourparlers, menés depuis vendredi entre représentants du gouvernement et du PTI, avaient notamment buté sur des revendications incluant l'accès du prisonnier à son médecin personnel.

«Facteurs économiques»

Le PTI a également réclamé la libération des trois soeurs de l'ancien dirigeant, arrêtées le mois dernier. Selon Tim Willasey-Wilsey, expert en géopolitique, «Imran Khan est le point de ralliement de toute l'opposition au gouvernement» et les manifestations sont «fondamentalement motivées par des facteurs économiques», la guerre avec l'Iran faisant flamber les prix des carburants et le conflit en Ukraine ceux des denrées alimentaires.

«La vie quotidienne est devenue un véritable combat pour les Pakistanais ordinaires ces dernières années», estime cet analyste du Royal United Services Institute, basé au Royaume-Uni.

Pour James Dorsey, chercheur à l'Université nationale de Singapour, Imran Khan était «un dirigeant populiste» à la tête «d'un véritable mouvement populaire bénéficiant d'un large soutien», ce qui explique «la détermination du gouvernement à empêcher les manifestants d'entrer dans Islamabad».

«Les problèmes s'accumulent»

Sohail Afridi, chef du gouvernement provincial du Khyber Pakhtunkhwa, a précisé que la marche devrait rejoindre Khairabad, à 80 km à l'ouest d'Islamabad, d'ici jeudi.

Il a ajouté que les phases ultérieures y seraient alors annoncées, sans préciser à quel moment les manifestants pourraient arriver dans la capitale. «L'armée et la police sont tout à fait capables de défendre Islamabad et le gouvernement n'est exposé à aucune menace immédiate (...) mais les problèmes s'accumulent pour le Pakistan», avance Tim Willasey-Wilsey.

En raison de ses préoccupations sécuritaires, et notamment du fait de la guerre de février 2026 avec l'Afghanistan qui reste sans solution, Islamabad cherche pour James Dorsey à éviter toute escalade.