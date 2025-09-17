DE
FR

Pacte de défense mutuelle
Le traité de défense entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée reporté

L'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée reportent la signature d'un traité de défense mutuelle prévu pour mercredi. Ce délai permettra de compléter les procédures gouvernementales dans les deux pays, sur fond de tensions avec la Chine dans le Pacifique.
Publié: il y a 54 minutes
Partager
Écouter
Le Premiers ministres de l'Australie, Anthony Albanese (gauche) et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape (droite).
Photo: MICK TSIKAS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne signeront finalement pas mercredi un nouveau traité prévoyant une défense mutuelle en cas d'attaque. C'est ce qu'ont annoncé les deux parties.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue James Marape devaient procéder à sa signature mercredi à Port Moresby. Mais celle-ci aura lieu «après des procédures gouvernementales dans les deux pays», ont indiqué les deux capitales, sans préciser la raison de ce report.

A lire aussi
Au moins 63 morts dans une attaque de jihadistes au Nigeria
Assaillants arrivés à moto
Au moins 63 morts dans une attaque de jihadistes au Nigeria
Deux membres du gouvernement ghanéen meurent dans un crash
Accident d'hélicoptère
Deux membres du gouvernement ghanéen meurent dans un crash

Cet accord doit intervenir alors que la Chine cherche à étendre son influence dans la région en multipliant les partenariats avec des archipels du Pacifique, à l'image des Iles Salomon en 2022.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
6 médailles d'or pour la Suisse
Présenté par
6 médailles d'or pour la Suisse
Grand succès aux EuroSkills
6 médailles d'or pour la Suisse
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Gros plan sur le roi des cépages
Présenté par
Gros plan sur le roi des cépages
Le chasselas
Gros plan sur le roi des cépages
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus