Publié: il y a 54 minutes

L'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée reportent la signature d'un traité de défense mutuelle prévu pour mercredi. Ce délai permettra de compléter les procédures gouvernementales dans les deux pays, sur fond de tensions avec la Chine dans le Pacifique.

Le traité de défense entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée reporté

Le traité de défense entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée reporté

Le Premiers ministres de l'Australie, Anthony Albanese (gauche) et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape (droite). Photo: MICK TSIKAS

ATS Agence télégraphique suisse

L'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne signeront finalement pas mercredi un nouveau traité prévoyant une défense mutuelle en cas d'attaque. C'est ce qu'ont annoncé les deux parties.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue James Marape devaient procéder à sa signature mercredi à Port Moresby. Mais celle-ci aura lieu «après des procédures gouvernementales dans les deux pays», ont indiqué les deux capitales, sans préciser la raison de ce report.

Cet accord doit intervenir alors que la Chine cherche à étendre son influence dans la région en multipliant les partenariats avec des archipels du Pacifique, à l'image des Iles Salomon en 2022.