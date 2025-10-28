Alerte maximale aux Caraïbes: l'ouragan Melissa est passé en catégorie 5. La Jamaïque se prépare à affronter le pire, avec des risques majeurs de destruction et d'inondation.

Des vents violents se font ressentir dans la capitale jamaïcaine Kingston. Photo: AFP

02:35 heures Les autorités jamaïcaines annoncent trois morts à l'approche de l'ouragan Melissa Les autorités jamaïcaines ont confirmé lundi que trois personnes étaient mortes et au moins 13 autres avaient été blessées lors des préparatifs pour l'ouragan Melissa, qui s'est intensifié en une puissante tempête de catégorie 5 à mesure qu'il se rapprochait de l'île. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations Le ministre de la Santé et du Bien-être, le Dr Christopher Tufton, a déclaré que les décès se sont produits à Hanover, St. Catherine et St. Elizabeth. «Ces décès sont imputables à des personnes se préparant à la tempête, notamment à l'abattage d'arbres», a-t-il ajouté. En outre, l'ouragan Melissa a déjà tué trois personne en Haïti et une personne en République dominicaine. Source: CNN 02:30 heures La tempête la plus puissante du monde en 2025 s'apprête à décimer la Jamaïque La Jamaïque se prépare à affronter la tempête la plus forte jamais enregistrée au monde cette année et peut-être la plus violente à toucher terre sur son territoire. Avec des vents pouvant atteindre 282 km/h, l'ouragan Melissa est de catégorie cinq (force maximale) sur l'échelle de Saffir-Simpson. Il s'intensifie et devrait toucher terre sur l'île des Caraïbes tôt mardi. «Ne vous aventurez pas à l'extérieur de votre abri sécurisé», a exhorté dans la matinée le Centre américain des ouragans (NHC), tandis que les autorités jamaïcaines pressaient les réfractaires à évacuer. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations Les experts avertissent que le rythme lent (6 km/h) de Melissa pourrait entraîner des pluies torrentielles prolongées dans certaines régions, augmentant le risque d'inondations mortelles et de glissements de terrain. Source: BBC il y a 20 minutes il y a 20 minutes «L'effondrement totale des structures» possible Le Centre national des ouragans (NHC) a lancé lundi soir un avertissement sévère à la population jamaïcaine alors que l’ouragan Melissa, de catégorie 5, se rapproche dangereusement: «Restez dans votre abri sécurisé. Des inondations éclair catastrophiques et de nombreux glissements de terrain sont attendus jusqu’à mardi. Les vents destructeurs du mur de l’œil pourraient provoquer l’effondrement total de structures, notamment dans les zones en altitude, entraînant d’importants dégâts aux infrastructures, de longues coupures d’électricité et de communication, ainsi que l’isolement de certaines communautés. Photo: keystone-sda.ch Le long de la côte sud, des vagues destructrices et une marée de tempête menaçant la vie sont prévues jusqu’à mardi. L’absence de réaction immédiate pourrait entraîner des blessures graves ou d’importantes pertes humaines.» Source: CNN 04:25 heures 04:25 heures Des chasseurs d'ouragan ont trouvé des oiseaux coincés dans l'œil de Melissa Selon un message des chasseurs d'ouragans du National Hurricane Center (NHC), des oiseaux sont piégés dans l'œil de l'ouragan Melissa. Les oiseaux migrateurs emportés par les vents puissants d’une tempête ne sont pas un phénomène inédit. Une fois parvenus dans la zone relativement calme de l’œil, il leur devient quasiment impossible de s’en extraire. Des groupes peuvent ainsi être transportés sur de très longues distances. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations Le professeur Donovan Campbell, géographe environnemental à Université des Antilles, souligne que cette observation «met en lumière le lourd tribut écologique que l’ouragan aura sur la biodiversité jamaïcaine» : récifs coralliens, mangroves et écosystèmes terrestres sont menacés «d’anéantir des décennies de progrès en matière de restauration et de conservation». Les populations jamaïcaines les plus vulnérables, dépendantes de l’environnement naturel pour leurs moyens de subsistance, seront particulièrement impactées. Source: New York Times 03:57 heures 03:57 heures Chute d'arbres, glissements de terrain: la Jamaïque subit les premiers effets Même si l’ouragan Ouragan Melissa (catégorie 5) reste éloigné des côtes jamaïcaines, ses bandes pluvieuses et ses vents violents ont d’ores et déjà commencé à frapper l’île. Les services de secours jamaïcains ont signalé la chute d’arbres, des glissements de terrain et des lignes électriques abattues. Photo: keystone-sda.ch

Par ailleurs, sur plus de 800 abris activés à travers la Jamaïque, seuls 76 sont actuellement occupés, hébergeant environ 970 personnes, selon le ministre Desmond McKenzie; il a précisé que ce nombre devrait croître à mesure que la tempête approche. Source: CNN Fin du Live

La Jamaïque se prépare lundi à l'arrivée de l'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à jamais avoir touché terre sur son territoire, et pourrait entraîner inondations et glissements de terrain catastrophiques. «Ne vous aventurez pas à l'extérieur de votre abri sécurisé», a exhorté dans la matinée le Centre américain des ouragans (NHC), tandis que les autorités jamaïcaines pressaient les réfractaires à évacuer. «Evacuez aujourd'hui, car les conditions vont se détériorer», a insisté la ministre Dana Morris Dixon.

Avec des vents soutenus allant jusqu'à 270 kilomètres par heure, l'ouragan Melissa, de catégorie maximale sur l'échelle de Saffir-Simpson, continue de se rapprocher de l'île caribéenne où il devrait toucher terre dans la nuit ou tôt mardi. S'il ne perd pas en intensité, il s'agira de l'ouragan le plus puissant à frapper le pays depuis le début des suivis météorologiques.

L'ouragan menace également l'est de Cuba ainsi que le sud des Bahamas et l'archipel des îles Turques-et-Caïques, un territoire britannique. Evoluant depuis plusieurs jours dans les Caraïbes, il a déjà fait au moins quatre morts en Haïti et en République dominicaine, qui étaient toujours lundi sous la menace de pluies importantes pouvant entraîner des glissements de terrain et inondations.

«Besoin d'aide»

En Jamaïque, ses effets se faisaient déjà sentir lundi matin, des vents puissants s'étant abattus sur l'île. «Je suis vraiment inquiet pour les gens», a confié à l'AFP Enrico Coke, un fermier ayant trouvé refuge dans un bar à Flagaman, dans le sud du pays. «Nous aurons besoin d'aide dès que possible, en particulier d'eau pour la population.» Des précipitations torrentielles pourraient entraîner jusqu'à plus d'un mètre de pluie par endroit, a prévenu Michael Brennan, le directeur du NHC, insistant sur le risque de "crues soudaines catastrophiques et de nombreux glissements de terrain».

Les habitants doivent «se trouver dans un lieu sûr et se préparer à y rester toute la nuit et une grande partie de la journée de mardi», a-t-il ajouté, les autorités météorologiques ayant par ailleurs alerté sur le risque de coupures prolongées d'électricité et des communications.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

A l'approche de l'ouragan, les autorités jamaïcaines ont fermé l'aéroport international Norman Manley, qui dessert la capitale Kingston, et les ports maritimes. Elles ont aussi exhorté la population à s'armer de prudence, des vidéos catastrophiques générées par l'IA circulant sur les réseaux sociaux.

«Changement climatique»

L'inquiétude est d'autant plus grande que l'ouragan Melissa évolue à une vitesse très basse, de 6 kilomètres par heure. Ses pluies torrentielles et vents puissants pourraient donc s'éterniser sur les localités affectées.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pour le climatologue Daniel Gliford, le changement climatique aggrave par ailleurs «tous les aspects les plus néfastes de l'ouragan Melissa». «Il entraîne des précipitations et des submersions côtières plus importantes et avec des intensités plus fortes que ce qui aurait été observé dans un monde sans changement climatique», insiste l'expert auprès de l'AFP.

Le dernier ouragan majeur - de catégorie 3 ou plus sur l'échelle de Saffir-Simpson - à avoir touché terre en Jamaïque était l'ouragan Gilbert, qui avait fait 40 morts et d'énormes dégâts dans le pays en septembre 1988. Depuis, l'île avait été frappée par plusieurs ouragans, dont certains majeurs, le dernier en date étant Béryl, en juillet 2024, qui n'y avait toutefois pas touché terre. Anormalement puissant pour cette période de l'année, il avait provoqué de fortes pluies et des vents violents, faisant au moins quatre morts.

Malgré des débuts calmes, la saison 2025 des ouragans dans l'Atlantique, qui s'étire de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les prévisions des autorités météorologiques américaines.