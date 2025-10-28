Dernière mise à jour: il y a 2 minutes

Alerte maximale aux Caraïbes: l'ouragan Melissa est passé en catégorie 5. La Jamaïque se prépare à affronter le pire, avec des risques majeurs de destruction et d'inondation.

L'ouragan Melissa a touché terre en Jamaïque avec des vents de 320 km/h

L'ouragan Melissa a touché terre en Jamaïque avec des vents de 320 km/h

1/5 Avec des vents atteignant 320km/h, l'ouragan Melissa est le plus puissant de cette saison dans l'Atlantique. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

il y a 18 minutes Un hôpital du sud de la Jamaïque gravement endommagé Selon plusieurs médias, l'hôpital de la paroisse Sainte-Elisabeth à Black River a été gravement endommagé par l'ouragan. Des vidéos montrent de l'eau s'infiltrant dans le bâtiment par les plafonds. Des violentes rafales ont brisé des fenêtres et le vent souffle à l'intérieur de l'établissement. Le toit de l'hôpital se serait par ailleurs effondré. Un plan d'évacuation avait été élaboré en avance et les patients transférés du rez-de-chaussée. L'hôpital de Black River est situé directement sur la côte sud de l'île. 18:07 heures «Tout le littoral a disparu» Alors que l'oeil de l'ouragan Melissa vient de toucher terre, accompagné des vents à plus de 300 km/h et de précipitations extrêmes, la côte jamaïcaine a déjà été frappée par l'onde de tempête, a indiqué un restaurateur à CNN. «Tout le littoral a disparu, a déclaré Evrol Christian. Le niveau de la mer monte au-delà de la digue et nous sommes en grande difficulté. C'est incroyable.» Photo: AFP Selon le Centre national des ouragans (NHC), le cyclone n'est désormais plus qu'à 48 km de la ville côtière de Negril, dans l'ouest de l'île. Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a déclaré à CNN s'attendre à des «dégâts catastrophiques». il y a 53 minutes il y a 53 minutes Premières dévastations dans la capitale jamaïcaine A Kingston, l'ouragan Melissa a déjà causé d'importants dégâts. Des images montrent d'énormes vagues s'abattre sur le rivage. Des arbres ont été renversés et des déchets jonchent le sol. Pendant ce temps, le centre-ville est presque désert. Photo: keystone-sda.ch Photo: keystone-sda.ch 18:03 heures 18:03 heures Melissa s'apprête à toucher terre Le puissant ouragan Melissa s'apprête mardi à toucher de plein fouet la Jamaïque. Il pourrait provoquer des dégâts considérables dans le petit pays des Caraïbes, qui se prépare à affronter la pire tempête de son histoire. Avec des vents soutenus atteignant désormais les 295 kilomètres par heure, l'ouragan de catégorie 5, soit la plus élevée de l'échelle de Saffir-Simpson, continue de se renforcer à l'approche de l'île où il doit toucher terre incessamment. Il est désormais plus puissant que l'ouragan Katrina qui avait ravagé il y a 20 ans la Nouvelle-Orléans et fait plus de 1000 morts. 1:21 Le plus puissant de 2025: Le terrible ouragan Melissa s'approche de la Jamaïque «C'est votre dernière chance de sauver votre vie (...) mettez-vous à l'abri immédiatement», a exhorté le Centre national américain des ouragans (NHC) alors que des inondations sont déjà en cours par endroits et que des coupures d'électricité sont recensées, notamment dans la capitale Kingston. «Ce n'est pas le moment d'être courageux», a lancé le ministre des Collectivités territoriales Desmond McKenzie, tandis que sur X, la star jamaïcaine du sprint Usain Bolt enjoignait à ses compatriotes de «rester en sécurité». Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations 10:19 heures 10:19 heures Des images impressionnantes depuis l'intérieur de l'ouragan 0:43 Images impressionnantes: L'armée de l'air américaine filme l'intérieur de l'ouragan Melissa 08:52 heures 08:52 heures Des irréductibles refusent d'évacuer malgré le danger Certains habitants de la Jamaïque affirment qu'ils n'évacueront pas leurs maisons malgré la menace de destruction de l'ouragan Melissa et les mises en garde du gouvernement. «J'entends ce qu'ils disent, mais je ne pars pas», a déclaré Noel Francis, un pêcheur de 64 ans, à l'Associated Press. «Je peux me débrouiller seul.» Photo: AFP via Getty Images Sandra Walker, mère célibataire de deux enfants, a aussi confié qu’elle n’avait «pas d’autre choix» que de rester à son étal pour trier les produits qu’elle vend. Elle refuse de se rendre dans un refuge, évoquant une mauvaise expérience vécue lors de l’ouragan Ivan en 2004, où elle n’avait reçu, selon ses dires, que quelques boîtes de bœuf salé à partager avec d’autres évacués. Source: CNN 08:37 heures 08:37 heures Des dizaines de milliers de Jamaïcains privés d'électricité Plus de 52'000 clients en Jamaïque ont subi des pannes de courant à l'approche de l'ouragan Melissa, ont déclaré les autorités. Photo: AFP via Getty Images Les équipes ont rétabli le courant à plus de 30'000 clients, mais de fortes pluies et un terrain difficile ralentissent les efforts pour reconnecter les pannes restantes, selon les services publics jamaïcains. «Nous continuerons à rétablir le courant dans les communautés touchées aussi longtemps que nos équipes pourront travailler en toute sécurité», ont-ils écrit. Source: CNN 08:27 heures 08:27 heures L'Ouragan Melissa fonce sur la Jamaïque, en gardant sa puissance maximale Selon le Centre national des ouragans (NHC), Melissa reste un ouragan de catégorie 5 avec des vents soutenus atteignant 280 km/h. Sa pression centrale, en légère baisse, laisse craindre une nouvelle intensification dans les prochaines heures: plus la pression est basse, plus la tempête est puissante. Le cyclone amorce désormais un virage vers le nord-est, après avoir stagné à l’ouest une grande partie de la journée de lundi. Melissa devrait toucher la Jamaïque mardi matin en conservant sa force extrême, avant de frapper Cuba mardi soir ou mercredi, puis certaines zones des Bahamas. 0:06 Ouragan Melissa: La tempête la plus puissante de 2025 Le NHC maintient une alerte ouragan pour le sud-est et le centre des Bahamas, et une alerte de tempête tropicale pour les îles Turques-et-Caïques, où des rafales violentes sont attendues dans les 36 heures. Les autorités jamaïcaines ont confirmé lundi que trois personnes étaient mortes et au moins 13 autres avaient été blessées lors des préparatifs pour l'ouragan Melissa. En outre, la tempête a déjà tué trois personnes en Haïti et une personne en République dominicaine. Source: CNN 07:06 heures 07:06 heures L'ouragan Melissa est plus violent que Katrina L’ouragan Melissa atteint des niveaux rarement observés dans l’Atlantique, avec des vents soutenus de 280 km/h et une pression centrale exceptionnellement basse de 901 millibars. S’il reste légèrement en dessous de tempêtes historiques comme Allen (1980), Dorian (2019) ou Irma (2017), Melissa figure déjà parmi les 20 ouragans les plus puissants jamais enregistrés. Selon le chercheur Philip Klotzbach de l'Université du Colorado, son intensité barométrique la place au 6e rang des tempêtes les plus violentes depuis le début des relevés fiables, en 1979, devant Katrina. Photo: Getty Images Source: CNN 06:57 heures 06:57 heures C'est l'eau et non le vent qui représente la plus grande menace Alors que les vents dévastateurs de Melissa concentrent l’attention, les autorités redoutent que les pluies et les inondations provoquées par l’ouragan ne soient encore plus destructrices. La Jamaïque devrait recevoir entre 50 et 75 centimètres de pluie, avec des pics dépassant un mètre dans les montagnes de l’Est. Un volume suffisant pour provoquer des crues éclair et des glissements de terrain meurtriers. Photo: AFP Le sud d’Haïti pourrait être arrosé d’une trentaine de centimètres de pluie, tandis que l’est de Cuba pourrait en recevoir jusqu’à 60. Sur la côte sud jamaïcaine, une marée de tempête de près de quatre mètres est attendue mardi matin, risquant d’engloutir des zones côtières entières et d’isoler plusieurs communautés. Source: CNN 05:47 heures 05:47 heures Le nombre de personnes évacuées en Jamaïque n’est pas suffisant Les autorités jamaïcaines redoutent que de nombreux habitants des zones côtières ignorent les ordres d’évacuation, alors que l’ouragan Melissa fonce sur l’île. La tempête, qui pourrait devenir la plus puissante jamais enregistrée dans le pays, menace de provoquer des dégâts catastrophiques. Quelque 50'000 personnes sont appelées à quitter leur domicile, mais lundi soir, seules environ 1700 avaient trouvé refuge dans des abris, selon le ministre des Collectivités locales Desmond McKenzie. Dans la paroisse de Sainte-Elisabeth, à l’ouest de Kingston, où l’ouragan doit toucher terre mardi, peu de déplacés s’étaient encore présentés. Photo: keystone-sda.ch Les autorités évoquent la désinformation, mais aussi des dysfonctionnements logistiques: certains abris, souvent des écoles réaménagées, n’étaient pas encore ouverts à l’arrivée des évacués. «Ces problèmes montrent qu’il faut renforcer la préparation aux catastrophes», a reconnu Desmond McKenzie. La Jamaïque peine à anticiper l’impact de Melissa, en raison de ressources limitées et de la difficulté à se préparer à un phénomène d’une telle ampleur, selon des experts en gestion des urgences. Source: New York Times 05:17 heures 05:17 heures «L'effondrement total des structures» possible Le Centre national des ouragans (NHC) a lancé lundi soir un avertissement sévère à la population jamaïcaine alors que l’ouragan Melissa, de catégorie 5, se rapproche dangereusement: «Restez dans votre abri sécurisé. Des inondations éclair catastrophiques et de nombreux glissements de terrain sont attendus jusqu’à mardi. Les vents destructeurs du mur de l’œil pourraient provoquer l’effondrement total de structures, notamment dans les zones en altitude, entraînant d’importants dégâts aux infrastructures, de longues coupures d’électricité et de communication, ainsi que l’isolement de certaines communautés. Photo: keystone-sda.ch Le long de la côte sud, des vagues destructrices et une marée de tempête menaçant la vie sont prévues jusqu’à mardi. L’absence de réaction immédiate pourrait entraîner des blessures graves ou d’importantes pertes humaines.» Source: CNN Autres entrées

La Jamaïque se prépare lundi à l'arrivée de l'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à jamais avoir touché terre sur son territoire, et pourrait entraîner inondations et glissements de terrain catastrophiques. «Ne vous aventurez pas à l'extérieur de votre abri sécurisé», a exhorté dans la matinée le Centre américain des ouragans (NHC), tandis que les autorités jamaïcaines pressaient les réfractaires à évacuer. «Evacuez aujourd'hui, car les conditions vont se détériorer», a insisté la ministre Dana Morris Dixon.

Avec des vents soutenus allant jusqu'à 270 kilomètres par heure, l'ouragan Melissa, de catégorie maximale sur l'échelle de Saffir-Simpson, continue de se rapprocher de l'île caribéenne où il devrait toucher terre dans la nuit ou tôt mardi. S'il ne perd pas en intensité, il s'agira de l'ouragan le plus puissant à frapper le pays depuis le début des suivis météorologiques.

L'ouragan menace également l'est de Cuba ainsi que le sud des Bahamas et l'archipel des îles Turques-et-Caïques, un territoire britannique. Evoluant depuis plusieurs jours dans les Caraïbes, il a déjà fait au moins quatre morts en Haïti et en République dominicaine, qui étaient toujours lundi sous la menace de pluies importantes pouvant entraîner des glissements de terrain et inondations.

«Besoin d'aide»

En Jamaïque, ses effets se faisaient déjà sentir lundi matin, des vents puissants s'étant abattus sur l'île. «Je suis vraiment inquiet pour les gens», a confié à l'AFP Enrico Coke, un fermier ayant trouvé refuge dans un bar à Flagaman, dans le sud du pays. «Nous aurons besoin d'aide dès que possible, en particulier d'eau pour la population.» Des précipitations torrentielles pourraient entraîner jusqu'à plus d'un mètre de pluie par endroit, a prévenu Michael Brennan, le directeur du NHC, insistant sur le risque de "crues soudaines catastrophiques et de nombreux glissements de terrain».

Les habitants doivent «se trouver dans un lieu sûr et se préparer à y rester toute la nuit et une grande partie de la journée de mardi», a-t-il ajouté, les autorités météorologiques ayant par ailleurs alerté sur le risque de coupures prolongées d'électricité et des communications.



A l'approche de l'ouragan, les autorités jamaïcaines ont fermé l'aéroport international Norman Manley, qui dessert la capitale Kingston, et les ports maritimes. Elles ont aussi exhorté la population à s'armer de prudence, des vidéos catastrophiques générées par l'IA circulant sur les réseaux sociaux.

«Changement climatique»

L'inquiétude est d'autant plus grande que l'ouragan Melissa évolue à une vitesse très basse, de 6 kilomètres par heure. Ses pluies torrentielles et vents puissants pourraient donc s'éterniser sur les localités affectées.



Pour le climatologue Daniel Gliford, le changement climatique aggrave par ailleurs «tous les aspects les plus néfastes de l'ouragan Melissa». «Il entraîne des précipitations et des submersions côtières plus importantes et avec des intensités plus fortes que ce qui aurait été observé dans un monde sans changement climatique», insiste l'expert auprès de l'AFP.

Le dernier ouragan majeur – de catégorie 3 ou plus sur l'échelle de Saffir-Simpson – à avoir touché terre en Jamaïque était l'ouragan Gilbert, qui avait fait 40 morts et d'énormes dégâts dans le pays en septembre 1988. Depuis, l'île avait été frappée par plusieurs ouragans, dont certains majeurs, le dernier en date étant Béryl, en juillet 2024, qui n'y avait toutefois pas touché terre. Anormalement puissant pour cette période de l'année, il avait provoqué de fortes pluies et des vents violents, faisant au moins quatre morts.

Malgré des débuts calmes, la saison 2025 des ouragans dans l'Atlantique, qui s'étire de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les prévisions des autorités météorologiques américaines.