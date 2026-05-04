Téhéran dément que les Etats-Unis aient détruit six bateaux iraniens (Télévision d'Etat)

L'Iran a démenti lundi que les Etats-Unis aient détruit des embarcations iraniennes, a rapporté la télévision d'Etat.

«La déclaration des Etats-Unis affirmant avoir coulé plusieurs embarcations de guerre iraniennes est fausse», a déclaré un haut responsable militaire iranien, cité par la télévision d'Etat.

Les forces américaines ont détruit lundi six embarcations iraniennes et intercepté des missiles ainsi que des drones lancés par l'Iran contre des navires de la Marine américaine et des bâtiments commerciaux, selon un haut responsable militaire américain.

Source: AFP