Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Téhéran dément que les Etats-Unis aient détruit six bateaux iraniens (Télévision d'Etat)
L'Iran a démenti lundi que les Etats-Unis aient détruit des embarcations iraniennes, a rapporté la télévision d'Etat.
«La déclaration des Etats-Unis affirmant avoir coulé plusieurs embarcations de guerre iraniennes est fausse», a déclaré un haut responsable militaire iranien, cité par la télévision d'Etat.
Les forces américaines ont détruit lundi six embarcations iraniennes et intercepté des missiles ainsi que des drones lancés par l'Iran contre des navires de la Marine américaine et des bâtiments commerciaux, selon un haut responsable militaire américain.
Source: AFP
L'armée américaine affirme avoir détruit six bateaux iraniens, intercepte des tirs de missiles et des drones
Les forces américaines ont annoncé lundi avoir détruit six embarcations iraniennes et intercepté des missiles ainsi que des drones lancés par l'Iran contre des navires de la Marine américaine et des bâtiments commerciaux, a déclaré un haut responsable militaire américain.
Des hélicoptères d'attaque Apache et Seahawk ont visé «six bateaux iraniens qui représentaient une menace pour la navigation commerciale», a indiqué l'amiral Brad Cooper, à la tête du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
Les forces américaines ont par ailleurs «neutralisé efficacement» l'ensemble des «missiles et drones tirés contre nos forces et contre la navigation commerciale», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trump assure qu'il n'y a pas eu de «dégâts» dans le détroit d'Ormuz, à part un vaisseau sud-coréen touché
Donald Trump a jugé lundi qu'il n'y avait pas eu de «dégâts» dans le détroit d'Ormuz, à l'exception de tirs contre un vaisseau sud-coréen, dans un message sur son réseau Truth Social.
«A part le vaisseau sud-coréen, il n'y a pas eu, pour le moment, de dégâts dans le détroit», a écrit le président américain à propos de ce passage stratégique, où les Etats-Unis affirment avoir assuré le passage lundi de deux navires, tandis que l'Iran assure pour sa part que le détroit reste fermé.
Donald Trump juge dans son message que «peut-être il serait temps pour la Corée du sud de venir rejoindre la mission» visant à rétablir la circulation dans le détroit, et annonce que les Etats-Unis ont détruit sept embarcations iraniennes, là où la Marine américaine a parlé de six bateaux iraniens.
Source: AFP
Les Emirats qualifient d'«escalade dangereuse» les attaques iraniennes (communiqué)
Les Émirats arabes unis ont qualifié d'«escalade dangereuse» les attaques de missiles et drones relancées lundi selon eux par l'Iran contre leur territoire, pour la première fois depuis le cessez-le-feu irano-américain dans la guerre régionale.
«Ces attaques représentent une escalade dangereuse et une transgression inacceptable», a déclaré le ministère émirati des Affaires étrangères, dans un communiqué, ajoutant que le pays «se réservait pleinement le droit légitime de répondre à ces attaques».
Soure: AFP
Oman: deux blessés dans l'attaque d'un immeuble résidentiel à Oman (média d'Etat)
Deux personnes ont été blessées dans l'attaque d'un immeuble résidentiel dans la ville côtière de Bukha, à Oman, sur le détroit d'Ormuz, a rapporté un média d'Etat.
«Selon une source sécuritaire, un immeuble abritant les employés d'une entreprise dans le quartier de Tibat à Bukha a été visé», a annoncé l'agence de presse omanaise, sans préciser l'origine ou la forme de l'attaque.
«Deux expatriés ont été légèrement blessés, quatre véhicules ont été endommagés et les vitres d'une maison voisine ont été brisées», a-t-elle précisé.
Source: AFP
L'Iran dit qu'il «n'avait aucun projet de cibler les Emirats» après l'annonce émiratie d'attaques iraniennes (TV d'Etat)
L'Iran «n'avait aucun projet de cibler les Emirats», a affirmé lundi la télévision d'Etat iranienne, citant un haut-gradé non identifié, après que le ministère émirati de la Défense a annoncé le tir vers le pays d'une salve iranienne de quatre missiles de croisière.
Les Émirats ont qualifié d'«escalade dangereuse» ces nouvelles attaques iraniennes, menées aussi par drones, les premières depuis le cessez-le-feu entre Téhéran et Washington, qui interviennent après le lancement annoncé par Donald Trump d'une opération américaine visant à permettre une reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz.
Source: AFP
Emirats: trois blessés dans la frappe contre le site pétrolier de Fujaïrah (autorités)
Une frappe ayant visé lundi le site pétrolier de Fujaïrah, aux Emirats arabes unis, a fait trois blessés, a indiqué le bureau des médias du gouvernement local.
«Trois ressortissants indiens ont été modérément blessés et ont été transférés à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires», a précisé cette source dans un message publié sur les réseaux sociaux. Elle avait auparavant annoncé qu'une attaque de drone avait provoqué un incendie sur cet important site pétrolier.
Source: AFP
Le ministère émirati de la Défense fait état de quatre missiles de croisière tirés depuis l'Iran
Le ministère de la Défense des Emirats arabes unis a annoncé lundi qu'une salve iranienne avait visé le pays, après des alertes appelant la population à se mettre à l'abri.
«Quatre missiles de croisière lancés depuis l'Iran ont été détectés en direction de différentes zones du pays. Trois ont été interceptés au-dessus des eaux territoriales, tandis qu'un est tombé en mer», a indiqué le ministère sur ses réseaux sociaux.
Citant le ministère, l'agence officielle WAM a de son côté indiqué que les autorités s'efforçaient de repousser des attaques de missiles ainsi que de drones en provenance d'Iran.
Source: AFP
Le Hezbollah fait état de combats avec l'armée israélienne dans le sud du Liban
Le Hezbollah pro-iranien a fait état lundi de combats en cours dans une localité frontalière du sud du Liban avec des forces israéliennes, en dépit de la trêve en vigueur.
La formation a annoncé dans un communiqué avoir repoussé des troupes israéliennes qui tentaient de progresser près de la localité de Deir Seryan, dans la zone contrôlée par l'armée israélienne, qui l'a délimitée par une «ligne jaune», dans le sud du Liban.
Des combattants du Hezbollah «ont ouvert le feu sur une force ennemie et se livrent à de violents combats (...) faisant des blessés dans les rangs ennemis», ajoute le communiqué.
Source: AFP
L'Iran dément le passage par le détroit d'Ormuz de navires marchands après une annonce américaine
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont démenti lundi que des navires marchands aient franchi le détroit d'Ormuz, contrairement à ce qu'avait affirmé plus tôt le commandement américain pour la région (Centcom).
«Aucun navire commercial ni pétrolier n'a traversé le détroit d'Ormuz ces dernières heures, et les allégations (...) des responsables américains sont infondées et entièrement fausses», ont déclaré les Gardiens dans un communiqué sur leur compte Telegram.
Deux navires marchands battant pavillon américain ont pu franchir «avec succès» ce passage statégique, avait annoncé plus tôt le Centcom.
Source: AFP
Activistes de la «flottille pour Gaza» maltraités, selon une ONG
L'ONG israélienne Adalah, qui a rendu visite en prison lundi aux deux activistes espagnol et brésilien de la «flottille pour Gaza» détenus par Israël, a dénoncé les «maltraitances psychologiques et mauvais traitements» auxquels ils seraient soumis.
L'ONG donne en exemple des «interrogatoires durant jusqu'à huit heures» de suite, des menaces de mort ou de «passer 100 ans en prison», des cellules avec un éclairage intensif permanent, et des déplacements systématiquement effectués les yeux bandés, même durant des visites médicales.
Source: AFP
Un navire sud-coréen en feu après une explosion
Une «explosion» suivie d'un incendie a frappé lundi un navire sud-coréen dans le détroit d'Ormuz, a annoncé le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud, qui ne signale aucune victime à bord. Depuis l'offensive israélo-américaine du 28 février, l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié.
Vers 20h40 à Séoul (13h40 en Suisse), «une explosion suivie d'un incendie s'est produite à bord d'un navire affrété par une compagnie maritime sud-coréenne, ancré dans les eaux proches des Émirats arabes unis, dans le détroit d'Ormuz», a indiqué le ministère dans un communiqué. «Les causes de l'explosion et de l'incendie, ainsi que l'étendue précise des dégâts, font actuellement l'objet d'une enquête», a-t-il ajouté.
Le navire concerné, le HMM Namu, est un cargo polyvalent d'environ 180 mètres, battant pavillon panaméen, selon les données du site MarineTraffic. «Le gouvernement coréen restera en contact étroit avec les pays concernés à ce sujet et prendra les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des navires et des équipages coréens dans le détroit d'Ormuz», a souligné le ministère des Affaires étrangères coréen.
Source: AFP