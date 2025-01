Le président russe a attribué le titre de Héros de la Russie à Andreï Grigoriev pour «son courage et son héroïsme». (Archive) Photo: KEYSTONE

Le président russe a attribué le titre de Héros de la Russie à Andreï Grigoriev pour «son courage et son héroïsme», a indiqué samedi le Kremlin dans un communiqué, sans fournir plus de détails. Des blogueurs militaires russes ont publié début janvier une vidéo filmée par une caméra de type GoPro portée par un militaire ukrainien. Sur les images, ce militaire s'avance vers une maison, puis un échange de tirs débute et il lance une grenade à l'intérieur du bâtiment. Un soldat russe en sort et les deux hommes commencent à se battre à mains nues et au couteau.

Le soldat portant la caméra, qui hurle des appels à l'aide en ukrainien, demande à la fin de la vidéo à son adversaire de le laisser mourir en paix et dit notamment «adieu, maman». Des médias pro-Kremlin ont identifié le soldat russe comme Andreï Grigoriev, originaire de la région sibérienne de Iakoutie, peuplée principalement de Yakoutes, une ethnie turcique. Sur Telegram, le dirigeant de la Iakoutie, Aïssen Nikolaev, a affirmé avoir rencontré samedi le soldat, saluant «l'exploit» d'un homme «très modeste» et disant lui avoir offert un couteau traditionnel iakoute. «Ce sont ce genre de personnes qui rendent notre grande Russie plus forte», a assuré le dirigeant.

Attirés par la promesse de gros salaires, de nombreux hommes venus de régions russes défavorisées, notamment celles comptant des minorités ethniques, sont partis combattre en Ukraine. Le média ukrainien Suspilne a pour sa part identifié le soldat tué comme un homme venant de la région d'Odessa, Dmytro Maslovsky, précisant que sa mort avait eu lieu en novembre près de la localité de Troudové, dans la région de Donetsk (est). Selon des estimations, les combats ont fait plusieurs centaines de milliers de morts et de blessés depuis l'attaque du Kremlin à grande échelle en février 2022.