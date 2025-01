Photo: DUKAS

AFP Agence France-Presse

Vladimir Poutine est «ouvert au contact» avec Donald Trump sans conditions préalables, a annoncé vendredi le Kremlin, saluant la volonté du président élu américain de «résoudre les problèmes par le dialogue».

Le président russe «a déclaré à plusieurs reprises qu'il était ouvert au contact avec les dirigeants internationaux, y compris avec le président des Etats-Unis, y compris avec Donald Trump», a dit à la presse Dmitri Peskov, son porte-parole.

«Résoudre les problèmes par le dialogue»

«Aucune condition n'est requise, ce qui est nécessaire, c'est un désir mutuel et une volonté politique de résoudre les problèmes par le dialogue», a poursuivi M. Peskov, prêtant justement cette qualité au président élu américain.

«Donald Trump démontre sa volonté de résoudre les problèmes par le dialogue. Nous nous en félicitons (...). Nous partons d'une volonté mutuelle de nous rencontrer», a-t-il poursuivi, tout en précisant qu'il n'y avait pour l'heure aucun plan concret en vue d'un entretien entre les deux hommes.

M. Trump, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier, a affirmé jeudi qu'il était en train de préparer une rencontre avec Vladimir Poutine pour «en finir» avec le conflit en Ukraine.

Le milliardaire républicain a promis pendant sa campagne électorale de mettre un terme «en vingt-quatre heures» au conflit en Ukraine et a d'ores et déjà appelé à un «cessez-le-feu immédiat» et à des pourparlers.

Poutine campe sur ses positions

M. Poutine appelle, quant à lui, toujours à la reddition de l'Ukraine, que celle-ci renonce à rejoindre l'Otan et que la Russie garde les territoires ukrainiens dont elle a revendiqué l'annexion.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a de son côté dit vendredi «ne rien voir de nouveau» dans les propos de M. Trump sur une éventuelle rencontre avec M. Poutine.

«Nous tous en Ukraine voulons mettre fin à la guerre de manière équitable pour l'Ukraine et nous voyons que le président Trump est également déterminé à mettre fin à la guerre», a commenté le porte-parole de ce ministère, Guéorgui Tykhy, cité par l'agence de presse Interfax-Ukraine.

Selon lui, Kiev se prépare à des discussions avec les responsables américains «immédiatement» après que Donald Trump aura pris, dans dix jours, ses fonctions, y compris avec le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky.