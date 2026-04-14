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Traitement contre l'obésité
Un géant de la Pharma signe un mystérieux partenariat avec OpenAI

Novo Nordisk, géant danois de la pharmacie, a conclu un partenariat stratégique avec OpenAI, maison mère de ChatGPT, pour accélérer le développement de médicaments, a annoncé l'entreprise mardi.
Publié: 09:28 heures
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Dernière mise à jour: 09:41 heures
Sam Altman, cofondateur et PDG d'OpenAI, à Berlin, le 7 février 2025.
Photo: IMAGO/Jens Schicke
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AFP Agence France-Presse

Le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk, connu pour son traitement contre l'obésité Wegowy, a annoncé mardi un «partenariat stratégique» avec OpenAI, maison mère de ChatGPT, afin d'accélérer le développement de nouveaux médicaments.

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Cet accord doit «aider l'entreprise à proposer plus rapidement de nouvelles options thérapeutiques plus efficaces aux patients», a indiqué le groupe danois dans un communiqué.

Novo Nordisk espère tirer partie «de capacités avancées en matière d'intelligence artificielle pour analyser des ensembles de données complexes, identifier des candidats-médicaments prometteurs et réduire le délai nécessaire pour passer de la recherche au patient», ajoute-t-il.

Un nouveau domaine de compétition

Le laboratoire danois, qui commercialise aussi l'Ozempic, traitement contre le diabète également utilisé pour ses propriétés amaigrissantes, doit faire face à une concurrence accrue sur les prix, en particulier de la part de l'américain Eli Lilly.

«L'intégration de l'IA dans notre travail quotidien nous permet d'analyser des ensembles de données à une échelle jusqu'alors impossible, d'identifier des tendances que nous ne pouvions pas voir et de tester des hypothèses plus rapidement que jamais», a expliqué le directeur général de Novo Nordisk, Mike Doustdar.

Des programmes pilotes vont être lancés dans les domaines de la recherche et du développement, de la fabrication et des activités commerciales, et leur intégration complète est prévue d'ici fin 2026, selon le laboratoire qui ne donne aucun détail financier sur cet accord. L'industrie pharmaceutique mise sur l'IA pour accélérer le développement de nouveaux médicaments et vaccins.

Aujourd'hui, il faut plus de dix ans pour développer un médicament et sur dix candidats, un seul réussit à être commercialisé. Il est communément admis que le coût moyen de la recherche et du développement pour mettre un nouveau médicament sur le marché est d'environ 2 milliards de dollars. Dans ce contexte, tous les grands laboratoires multiplient les partenariats avec les start-up spécialisées en IA pour la santé.



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