DE
FR

Femmes et enfants en danger
L'ONU demande l'abrogation d'un décret des talibans qui viole une série de droits humains

L'ONU appelle les talibans à abroger un décret controversé aggravant les sanctions, jugé contraire aux engagements internationaux de l'Afghanistan, a déclaré Volker Türk jeudi à Genève devant le Conseil des droits de l'homme.
Publié: il y a 54 minutes
Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, demande aux talibans de se conformer aux obligations internationales de l'Afghanistan. (Archives)
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'ONU demande l'abrogation d'un décret pris il y a un mois par les talibans. La situation dans ce pays est «une sépulture pour les droits humains», a affirmé jeudi à Genève le haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk.

Ce décret, qui doit entrer prochainement en vigueur, augmente le nombre d'infractions passibles de la peine capitale. Il établit «plusieurs crimes et sanctions qui violent les obligations internationales de l'Afghanistan», a estimé l'Autrichien devant le Conseil des droits de l'homme.

Femmes et enfants affectés

Selon lui, les punitions corporelles seront encore davantage facilitées. De quoi faire redouter des violences domestiques contre les femmes et les enfants.

Le décret sanctionne également toute réprobation contre les dirigeants talibans, en violation des libertés fondamentales, ajoute le haut commissaire. L'Autrichien a demandé urgemment aux autorités autoproclamées de l'abroger et de prendre des décisions conformes aux obligations internationales du pays.

Les talibans ont aussi recouru récemment à leurs lois restrictives pour imposer des contraintes supplémentaires aux hommes et aux femmes, déjà exposées à des actes qui équivalent à de la persécution, a-t-il déploré.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus