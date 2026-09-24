Des dizaines de personnes ont quitté l’AG de l’ONU jeudi, au début discours de Benjamin Netanyahu. «Des lâches», a aussitôt fustigé le Premier ministre israélien.

Départs en série à l'AG de l'ONU au début du discours de Netanyahu

Départs en série à l'AG de l'ONU au début du discours de Netanyahu

AFP Agence France-Presse

Des dizaines de personnes, membres de différentes délégations représentées à l'Assemblée générale de l'ONU, ont quitté jeudi la salle en signe de protestation au moment du discours de Benjamin Netanyahu. «S'il reste encore dans cette salle des lâches qui n'ont pas quitté les lieux, qu'ils le fassent maintenant», a lancé le Premier ministre en prenant la parole.

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La salle, plutôt clairsemée depuis le début de la matinée, s'était auparavant progressivement remplie avant le discours du Premier ministre israélien. La délégation palestinienne avait appelé les autres missions à participer à ce geste de protestation, dans un message qui leur avait été envoyé, consulté par l'AFP.

«Colons pacifiques»

Au cours de son discours, le Premier ministre israélien est majoritairement revenu sur la situation de conflit à Gaza, justifiant les opérations militaires israéliennes. Il a notamment qualifié les colons extrémistes de «jeunes délinquants», accusant la presse internationale de leur donner un écho disproportionné.

«Les médias ne couvrent pas les terroristes palestiniens qui tirent sur les femmes enceintes. Ce que les médias couvrent, c'est une poignée de jeunes délinquants», a déclaré Benjamin Netanyahu, ajoutant qu'ils sont environ 150 «à jeter des pierres ou à déterrer des oliviers», causant des «pertes collatérales de 2 ou 3 personnes maximum». «Je ne supporte pas ça bien sûr, nous sommes une nation de droit», a-t-il ajouté. «Mais c'est disproportionné comparé aux milliers d'attaques terroristes contre les colons pacifiques. Vous ne savez pas de quoi vous parlez!»

Le Premier ministre israélien a répété à plusieurs reprises, faisant de cette affirmation le leitmotiv de son discours: «Nous continuerons à gagner. Parce que nous n'avons pas d'autre choix!» avant de remercier Donald Trump pour son soutien.

«Plus en sécurité à New York»

S'il a loué le président américain, Benjamin Netanyahu n'a pas manqué de s'en prendre au maire de New York, Zohran Mamdani. «De nombreux juifs» ne se sentent plus en sécurité à New York depuis que le candidat de gauche propalestinien Zohran Mamdani a été élu, a-t-il affirmé.

«Depuis que vous avez été élu dans cette ville de nombreux juifs ne se sentent plus en sécurité à New York», a-t-il lancé dans un discours à l'Assemblée générale de l'ONU. «Ils me disent que New York n'est plus la ville qu'ils connaissaient», a-t-il ajouté, dénonçant par ailleurs les actes antisémites qui se sont multipliés partout aux Etats-Unis. «Les mensonges que vous et les autres antisémites diffusez sur les juifs et l'Etat juif ont de réelles conséquences», a-t-il déploré, s'adressant au maire.