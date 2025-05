Une ancienne assistante de Sean Combs témoigne à New York des menaces et violences entourant le rappeur. Le procès pour trafic sexuel et entreprise criminelle révèle un empire au service d'activités illégales, impliquant des femmes contraintes à des relations sexuelles.

Kid Cudi a témoigné au procès de P.Diddy. Le rappeur soupçonne Diddy d'avoir mis feu à sa voiture en 2012. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Une ancienne assistante du magnat du hip-hop Sean «Diddy» Combs, en procès à New York pour trafic sexuel et entreprise criminelle, a témoigné mardi des menaces, violences et de l'esprit de suspicion qui régnait autour du rappeur et producteur.

Capricorn Clark est pour l'instant l'employée la plus importante de l'artiste et homme d'affaires à témoigner à la demande de l'accusation. Les procureurs veulent montrer au jury que P. Diddy avait mis son empire au service d'un trafic où des femmes étaient contraintes d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes rémunérés pour satisfaire ses désirs.

Personnage incontournable du hip-hop durant les trois dernières décennies, P. Diddy, aussi appelé Diddy ou Puff Daddy, est également accusé d'avoir dirigé une entreprise criminelle en recourant à des actes de violence, d'enlèvement ou de corruption.

Menaces de mort

Devant les jurés et l'accusé, Capricorn Clark est revenue sur l'épisode de fin 2011, déjà relaté durant le procès, où P. Diddy avait appris que sa compagne de l'époque, la chanteuse de R&B Cassie, vivait une aventure amoureuse avec le rappeur Kid Cudi. «On va aller le tuer», lui aurait lancé «Diddy», en rage et muni d'une arme à feu, en l'obligeant à l'accompagner. Ce récit de l'accès de colère de P. Diddy corrobore les témoignages déjà livrés au procès par Cassie et Kid Cudi. La semaine dernière, Kid Cudi avait raconté avoir retrouvé sa Porsche en flammes en janvier 2012, un acte dont il soupçonne le rappeur, mais que celui-ci conteste.

Au-delà d'un accès de jalousie, l'épisode est important aux yeux de l'accusation, car les procureurs considèrent Cassie comme une victime du trafic sexuel qu'aurait dirigé P. Diddy. Durant la première semaine du procès, la chanteuse avait détaillé les marathons sexuels, appelés «freak-offs», pendant lesquels elle devait livrer son corps, sous l'emprise de drogues, à d'autres hommes rémunérés, pour satisfaire les désirs du rappeur qui la filmait. La défense ne conteste pas qu'il ait été violent avec la chanteuse, mais essaie de dépeindre un couple où les tromperies et les jalousies étaient réciproques, et la sexualité totalement débridée.

Détecteur de mensonges

Plusieurs fois en larmes durant son récit, Capricorn Clark s'est remémorée avoir dû subir un test au détecteur de mensonge pendant cinq jours parce que P. Diddy la soupçonnait de lui avoir dérobé des bijoux. Un autre employé avait déjà raconté qu'il avait dû se soumettre à de tels tests. Elle a aussi évoqué les menaces dont elle aurait été victime de la part de Sean Combs, et assuré avoir été témoin d'un épisode de violences contre Cassie. «A chaque coup de pied, elle se recroquevillait de plus en plus en position foetale», a-t-elle déclaré.

La défense a cherché à instiller le doute sur sa chronologie des événements et sur sa crédibilité, en lui demandant pourquoi elle était restée des années auprès de P. Diddy s'il était si violent. Elle a répondu qu'il lui avait été impossible de trouver du travail ailleurs, jusqu'à son départ. Le procès, qui en est à sa troisième semaine de témoignages, doit se terminer début juillet selon le calendrier initial. P. Diddy, qui comparaît détenu, encourt la prison à vie s'il est reconnu coupable.