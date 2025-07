Une équipe de scientifiques a cartographié 3350 fûts de déchets radioactifs au fond de l'Atlantique Nord-Est. Après un mois d'expédition, aucune radioactivité anormale n'a été détectée, mais des analyses plus approfondies sont prévues.

Plus de 3000 fûts de déchets radioactifs gisent au fond de l'Atlantique

Plus de 3000 fûts de déchets radioactifs ont été cartographiés au fond de l'Atlantique Nord-Est. (image d'illustration) Photo: AFP

Une équipe de scientifiques a cartographié pendant un mois 3.350 fûts de déchets radioactifs, immergés au fond de l'Atlantique Nord-Est, sans constater pour le moment de radioactivité anormale, ont-ils indiqué vendredi à leur retour à Brest.

Menée à bord du navire L'Atalante, de la flotte océanographique française, cette expédition baptisée NODSSUM visait à cartographier la zone d'immersion principale de milliers de fûts de déchets radioactifs, immergés par des pays européens entre 1946 et 1993.

Une solution normale à l'époque

Ces immersions étaient à l'époque considérées comme une solution normale de gestion des déchets issus de l'industrie nucléaire. La mission a exploré une zone précise située dans les eaux internationales, à 1000 km au sud-ouest de Brest et à 650 km au nord-ouest de La Corogne (Espagne).

Les chercheurs ont notamment pu scruter la zone grâce au sonar à très haute résolution du submersible autonome Ulyx de l'Ifremer, qui a réalisé à cette occasion sa première mission scientifique. En réalisant 16 plongées, Ulyx a ainsi pu cartographier 3350 fûts sur 163 km2.

Des analyses prévues

Une cinquantaine de fûts ont été photographiés dans un état de conservation variable, avec une surface corrodée et colonisée par des anémones. Des fuites de matière inconnue, probablement du bitume, ont également été constatées sur certains fûts.

Les outils de mesure de radioprotection ont fait état de valeurs du même niveau que le bruit de fond environnemental. Mais des mesures plus fines en laboratoire sur des sédiments, de l'eau et des poissons doivent être réalisées dans les mois qui viennent.

Durant la mission, les scientifiques ont en effet réalisé des prélèvements de sédiments à l'aide de carottiers mais également d'eau grâce à des rosettes. Ils ont enfin installé des pièges à poissons et crustacés pour évaluer l'effet de ces déchets radioactifs sur les organismes marins.

Des marques de corrosion

L'équipe de scientifiques comptait notamment des chercheurs du CNRS et de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et d'autres venus de l'Université de Bergen (Norvège), du Thunen Institute (Allemagne) ou de l'Université Mémorial de Terre-Neuve (Canada).

Jusqu'en 1993, plus de 200'000 fûts remplis de déchets radioactifs ont été jetés par plusieurs Etats européens dans la plaine abyssale de l'océan Atlantique Nord-Est, dans les eaux internationales, à plus de 4000 mètres de profondeur.

En juin 1984, le CEA et l'Ifremer avaient déjà effectué une campagne photographique sur la même zone d'immersion en Atlantique Nord, à 4500 mètres de profondeur: six conteneurs avaient été photographiés et semblaient intacts mais avec des marques de corrosion.