Paris, Londres et Berlin prêts à sanctionner l'Iran

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont déclenché le mécanisme pour réimposer les sanctions de l'ONU contre l'Iran. Cette décision fait suite au non-respect par Téhéran de ses engagements sur son programme nucléaire.

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne (E3) ont déclenché jeudi le mécanisme permettant de réimposer les sanctions de l'ONU contre Téhéran en raison de son non respect de ses engagements sur son programme nucléaire, selon une lettre au Conseil de sécurité vue par l'AFP.

Les trois pays «souhaitent notifier le Conseil de sécurité que, sur la base de preuves factuelles, le E3 estime que l'Iran est en position de non respect important de ses engagements» en vertu de l'accord sur le nucléaire de 2015 et «invoquent ainsi le mécanisme connu sous le nom du snapback», qui entame un processus de 30 jours permettant de réimposer toute une série de sanctions suspendues il y a dix ans, indique la lettre.

Les Européens agitaient cette menace depuis des mois, et son activation intervient quelques semaines avant son expiration, et alors que la diplomatie est au point mort, quelques semaines après une campagne de bombardements israéliens et américains contre les sites du programme iranien. Les négociations USA-Iran sont ensablées, la coopération de Téhéran avec l'AIEA chargée de surveiller son programme est restreinte, et les discussions entre l'Iran et les Européens n'ont pas abouti.

«Une escalade nucléaire»

Le E3 «utilisera pleinement la période de 30 jours» pour tenter de trouver une solution négociée et réussir à éviter le rétablissement des sanctions, ajoutent dans la lettre les trois ministres des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot pour la France, David Lammy pour le Royaume-Uni et Johann Wadephul pour Berlin.

«L'escalade nucléaire de l'Iran ne doit pas aller plus loin. Cette mesure ne signe pas la fin de la diplomatie», a posté sur X Jean-Noël Barrot. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra vendredi une réunion d'urgence pour discuter à huis clos de cette décision.

Téhéran promet une réponse

L'Iran a promis de répondre à cette décision. «Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a déclaré que l'Iran répondrait de manière appropriée à cette action illégale et injustifiée», a indiqué un communiqué de son ministère, publié à l'issue d'un appel téléphonique entre Abbas Araghchi et ses homologues français, allemand, et britannique.