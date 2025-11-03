Alors que Washington, Pékin et Moscou pensent à faire des essais nucléaires, le président finlandais Alexander Stubb s'interroge sur la manière dont contrôler cette escalade militaire.

La Finlande partage une frontière de 1340 kilomètres avec la Russie. Le président Alexander Stubb est inquiet. Photo: keystone-sda.ch

Le président finlandais Alexander Stubb a affirmé lundi qu'une «nouvelle ère des armes nucléaires» avait commencé, après les propos réitérés de Donald Trump annonçant son intention de reprendre les essais nucléaires.

La «logique de dissuasion» et la «stabilité stratégique entre les superpuissances» sont en pleine mutation, a déclaré le président dans un discours prononcé à Helsinki. «Nous sommes entrés dans une nouvelle ère en matière d'armes nucléaires, dans laquelle, malheureusement, l'importance de ces armes ne cesse de croître», a souligné Alexander Stubb.

Trump suscite l'inquiétude

La semaine dernière, le président américain Donald Trump a suscité vives inquiétudes et protestations dans le monde entier quand il a annoncé son intention de reprendre les essais d'armes nucléaires, sans dire ce qu'il projetait exactement.

Le doute demeure sur son propos: parle-t-il d'essais d'armes capables de porter une tête nucléaire ou bien de la détonation même d'une charge nucléaire, que les Etats-Unis n'ont plus pratiqué depuis 1992?

Moscou présente le Poséidon

Cette décision intervient à un moment où la rhétorique nucléaire revient périodiquement au premier plan depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. La Russie a procédé ces derniers jours à des tests sur des armes à propulsion nucléaire, un drone sous-marin, le Poséidon, et un missile russe de croisière, le Bourevestnik.

Aucune puissance n'a procédé officiellement à un essai nucléaire depuis trois décennies - à l'exception de la Corée du Nord (à six reprises entre 2006 et 2017). La Russie (alors Union soviétique) n'en a plus conduit depuis 1990 et la Chine depuis 1996.

La Chine dément

Le président américain a en outre assuré dimanche que Pékin et Moscou menaient des essais nucléaires sans les dévoiler au public – ce que la Chine a démenti lundi – et que les Etats-Unis feraient de même.

«Comment pouvons-nous renforcer ensemble notre capacité de dissuasion? Comment pouvons-nous contrôler l'escalade?» sont des questions auxquelles la Finlande, petit pays qui partage une frontière de 1340 kilomètres avec la Russie, doit désormais réfléchir avec ses alliés, selon le président Alexander Stubb.

Abandonnant des décennies de non-alignement militaire, le pays nordique a rejoint l'alliance militaire de l'OTAN en 2023, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine.