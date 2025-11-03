DE
FR

Le président finlandais alerte
Une «nouvelle ère des armes nucléaires» a commencé

Alors que Washington, Pékin et Moscou pensent à faire des essais nucléaires, le président finlandais Alexander Stubb s'interroge sur la manière dont contrôler cette escalade militaire.
Publié: il y a 41 minutes
Partager
Écouter
La Finlande partage une frontière de 1340 kilomètres avec la Russie. Le président Alexander Stubb est inquiet.
Photo: keystone-sda.ch

Le président finlandais Alexander Stubb a affirmé lundi qu'une «nouvelle ère des armes nucléaires» avait commencé, après les propos réitérés de Donald Trump annonçant son intention de reprendre les essais nucléaires.

La «logique de dissuasion» et la «stabilité stratégique entre les superpuissances» sont en pleine mutation, a déclaré le président dans un discours prononcé à Helsinki. «Nous sommes entrés dans une nouvelle ère en matière d'armes nucléaires, dans laquelle, malheureusement, l'importance de ces armes ne cesse de croître», a souligné Alexander Stubb.

Trump suscite l'inquiétude

La semaine dernière, le président américain Donald Trump a suscité vives inquiétudes et protestations dans le monde entier quand il a annoncé son intention de reprendre les essais d'armes nucléaires, sans dire ce qu'il projetait exactement.

Le doute demeure sur son propos: parle-t-il d'essais d'armes capables de porter une tête nucléaire ou bien de la détonation même d'une charge nucléaire, que les Etats-Unis n'ont plus pratiqué depuis 1992?

Moscou présente le Poséidon

Cette décision intervient à un moment où la rhétorique nucléaire revient périodiquement au premier plan depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. La Russie a procédé ces derniers jours à des tests sur des armes à propulsion nucléaire, un drone sous-marin, le Poséidon, et un missile russe de croisière, le Bourevestnik.

Aucune puissance n'a procédé officiellement à un essai nucléaire depuis trois décennies - à l'exception de la Corée du Nord (à six reprises entre 2006 et 2017). La Russie (alors Union soviétique) n'en a plus conduit depuis 1990 et la Chine depuis 1996.

A lire aussi
Dmitri Medvedev brandit une «arme de destruction massive» contre l'Europe
«La Belgique disparaîtra»
Dmitri Medvedev brandit une «arme de destruction massive» contre l'Europe
Moscou et Pékin font des essais nucléaires, «mais ils n'en parlent pas»
Selon Donald Trump
Moscou et Pékin font des essais nucléaires, «mais ils n'en parlent pas»

La Chine dément

Le président américain a en outre assuré dimanche que Pékin et Moscou menaient des essais nucléaires sans les dévoiler au public – ce que la Chine a démenti lundi – et que les Etats-Unis feraient de même.

«Comment pouvons-nous renforcer ensemble notre capacité de dissuasion? Comment pouvons-nous contrôler l'escalade?» sont des questions auxquelles la Finlande, petit pays qui partage une frontière de 1340 kilomètres avec la Russie, doit désormais réfléchir avec ses alliés, selon le président Alexander Stubb.

Abandonnant des décennies de non-alignement militaire, le pays nordique a rejoint l'alliance militaire de l'OTAN en 2023, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus