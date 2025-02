Santorin, destination touristique prisée, fait face à une série de secousses sismiques. Les autorités appellent à la vigilance, fermant les écoles et demandant aux résidents d'éviter certains ports, tout en rassurant qu'il ne s'agit pas d'activité volcanique.

Des habitants de Santorin dorment dehors à cause de tremblements de terre

Parmi les îles volcaniques des Cyclades, Santorin est l'une des destinations les plus populaires, mais elle souffre aussi de son succès à cause du surtourisme. Photo: Getty Images

L'île mondialement connue de Santorin, en Grèce, a de nouveau été frappée par des tremblements de terre dans la nuit de dimanche à lundi. Cette situation a poussé certains habitants à dormir dehors.

Une intense activité sismique touche depuis plusieurs jours l'île touristique ainsi que d'autres îles de l'archipel des Cyclades, en mer Egée. Un tremblement de terre de 4,2 s'est notamment produit à 07h10 locales (05h10 GMT). L'épicentre est situé en mer au nord-ouest de la petite île d'Anafi, proche de Santorin, selon l'Institut de géodynamique de l'Observatoire national d'Athènes.

Le président de l'Organisation pour la planification et la protection antisismique (OASP), Efthymios Lekkas, n'a pas exclu la survenue d'un tremblement de terre supérieur à 5. Toutefois, s'il existe «une faible probabilité d'un tremblement de terre de 5,5 sur l'échelle de Richter», «en aucun cas» un séisme de plus de 6 ne pourrait se produire, a-t-il insisté sur la chaîne publique ERT lundi matin.

Adaptation urgente

Des habitants de Santorin, apeurés, ont passé la nuit à l'extérieur, dans leur voiture ou dans les zones de sécurité désignées par les autorités municipales, rapportent des médias grecs, dont le site ProtoThema.

D'autres résidents se sont rués sur les ferries et les avions, quittant l'île par crainte d'un tsunami, selon le même média grec. La compagnie aérienne Aegean Airlines proposent des vols supplémentaires lundi et mardi au départ et à destination de Santorin «suite à une demande du ministère (...) de la Protection civile», selon l'agence de presse grecque ANA (semi-officielle).

Tous les établissements scolaires de l'île, qui compte 15'500 habitants permanents selon la municipalité, resteront fermés ce lundi. Les secousses sismiques touchent aussi d'autres îles de la région, comme Amorgos et les autorités ont appelé à la plus grande vigilance. Les riverains doivent également se tenir à l'écart de certains ports de Santorin et vider leurs piscines.

Risque volcanique écarté

Les autorités ont souligné que les secousses n'étaient pas le résultat d'une activité volcanique, mais d'une activité tectonique. Santorin est l'une des îles volcaniques des Cyclades les plus prisées des touristes. Elle a accueilli 3,4 millions de visiteurs en 2023 au point de susciter des inquiétudes quant au phénomène du surtourisme. A l'aplomb de la falaise, le long de sa côte occidentale, des myriades de piscines et jacuzzis ont été construits pour une clientèle chic.

En 1956, l'île avait déjà été touchée par un séisme de 7,5 sur l'échelle de Richter qui avait fait une cinquantaine de morts et provoqué un tsunami, selon les médias grecs. Ce phénomène est lié à l'histoire même de l'île qui naît d'une éruption volcanique, autour de 1600 an avant Jésus-Christ.