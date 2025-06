Nouvelles frappes iraniennes sur Israël, un hôpital touché

L'Iran affirme demeurer attaché à la diplomatie, mais dit agir en état de «légitime défense» contre Israël

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré jeudi que son pays restait attaché à la diplomatie, mais qu'il continuerait d'agir en état de légitime défense après l'attaque surprise d'Israël il y a près d'une semaine.

«L'Iran agit uniquement en état de légitime défense. Même face à l'agression la plus scandaleuse contre notre peuple, l'Iran n'a jusqu'à présent exercé de représailles que contre le régime israélien et non contre ceux qui l'aident et le soutiennent», a déclaré Abbas Araghchi dans un message publié sur X. «Contrairement au régime israélien illégitime, génocidaire et occupant, nous restons attachés à la diplomatie», a-t-il ajouté.

Source: AFP