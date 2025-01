1/2 Le candidat du Pentagone, Pete Hegseth, est accusé d'avoir eu un comportement abusif avec son ex-femme, d'avoir un problème d'alcool et d'avoir commis un viol. Photo: keystone-sda.ch

Daniel Macher

L'actuel candidat de Trump pour le secrétariat à la Défense, Pete Hegseth, est sous le feu des critiques. Comme le rapporte le «New York Times», Danielle Diettrich, l'ancienne belle-sœur de l'ex-journaliste de Fox News, lui reproche d'être «imprévisible et agressif».

Elle révèle que Pete Hegseth avait un comportement «abusif» envers sa deuxième femme, Samantha Deering. Celle-ci se serait même cachée une fois dans le placard, par peur. Elle explique aussi qu'elles avaient un code de secours au cas où Samantha Deering avait besoin d'aide. Danielle Diettrich évoque également ses problèmes liés à l'alcool. Pete Hegseth buvait excessivement en privé, en public et même en uniforme, souvent jusqu'à perdre connaissance, selon ses dires.

Sans oublier les graves accusations de viol qui ont éclaté juste après que Donald Trump l'a nommé comme candidat pour le ministère à la Défense. Pete Hegseth aurait violé l'une des participantes d'une convention de femmes républicaines, dans sa chambre d'hôtel en 2017.

Le vote devrait tout de même avoir lieu

Pete Hegseth nie avec véhémence ces accusations et parle d'une «campagne de diffamation» visant à le «salir». «Samantha n'a jamais parlé d'abus. Elle a signé des documents judiciaires qui confirment qu'il n'y a pas eu d'abus et l'a récemment réaffirmé lors de son interrogatoire par le FBI», assure l'avocat du républicain, Tim Parlatore.

Ces nouvelles accusations arrivent à un moment critique. Les républicains veulent faire avancer la confirmation de Pete Hegseth, mais certains sénateurs expriment des réserves. Le sénateur John Thune, chef de la majorité républicaine, veut toutefois organiser un vote.

« Ce comportement disqualifierait tout soldat de tout poste de commandement dans l'armée Jack Reed, sénateur du Parti démocrate »

Les démocrates, en revanche, considèrent que ces lourdes accusations devraient disqualifier Pete Hegseth. Le sénateur Jack Reed, le plus haut responsable démocrate de la commission des forces armées, a déclaré: «Le prétendu schéma d'abus et de mauvaise conduite de M. Hegseth est inquiétant. Ce comportement disqualifierait tout soldat de tout poste de commandement dans l'armée, et encore plus de la confirmation en tant que secrétaire à la Défense.»