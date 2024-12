Trump maintient son choix controversé de ministre de la Défense

Pete Hegseth, le candidat proposé par Donald Trump au poste de secrétaire à la Défense, et son épouse, Jennifer, se rendent à une réunion avec le sénateur Rick Scott. Photo: IMAGO/Newscom World

Donald Trump a dit vendredi conserver sa confiance en Pete Hegseth pour prendre la tête du Pentagone, malgré des accusations d'agression sexuelle et de consommation excessive d'alcool à l'encontre de cet ancien militaire et présentateur de Fox News. «Pete s'en sort très bien», a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, ajoutant que Pete Hegseth était «un gagnant», et que «rien ne pourra être fait contre cela!!!».

Le président élu veut ainsi mettre un terme aux tergiversations jusqu'au sein du camp républicain sur le choix de cet ancien major de 44 ans pour prendre la tête d'un ministère employant plus de trois millions de personnes et doté d'un budget de défense dépassant les 800 milliards de dollars en 2023. Mais c'est le Sénat américain, chargé aux Etats-Unis de confirmer les nominations pour certains postes à haute responsabilité, qui aura le dernier mot.

«Nous ne reculerons jamais»

Selon NBC News, au moins six sénateurs républicains seraient opposés à la nomination de Pete Hegseth, alors que le parti de Donald Trump disposera à partir de janvier d'une majorité de 53 sénateurs contre 47 pour les démocrates.

Le présentateur de Fox News, la chaîne préférée des conservateurs américains, s'est rendu plusieurs fois au Sénat ces derniers jours pour tenter de convaincre les élus réfractaires. «Nous allons mériter ces voix», a-t-il déclaré jeudi au Capitole à Washington. Il a également remercié Donald Trump vendredi de son message de soutien. «Merci M. le président. Comme vous, nous ne reculerons jamais», a-t-il écrit sur X.

Mi-novembre, quelques jours après l'annonce de sa nomination, une accusation d'agression sexuelle datant de 2017 en Californie avait émergé. Aucune plainte n'avait été déposée à l'époque et l'ancien militaire dément toute relation non consentie.

Un «agresseur de femmes»

Les doutes sur ce choix ont encore grandi quand le «New York Times» a rapporté que sa propre mère l'avait qualifié en 2018 d'«agresseur de femmes» dans un courriel et estimé qu'il manquait de caractère. Penelope Hegseth est toutefois revenue sur ses propos sur Fox News mercredi, soulignant qu'ils avaient été écrits à «la hâte» lors du divorce de son fils.

Selon le New Yorker, Pete Hegseth a en outre été contraint d'abandonner ses fonctions à la tête de deux associations à la suite d'une accusation d'agression sexuelle, de consommation excessive d'alcool, et de mauvaise gestion.

Donald Trump a déjà essuyé le retrait forcé de Matt Gaetz, son premier choix pour le poste de ministre de la Justice qui a jeté l'éponge après des accusations de relations sexuelles avec une mineure.