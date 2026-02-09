DE
Massacre en Nouvelle-Zélande
Le tueur des mosquées de Christchurch fait appel de sa condamnation

Brenton Tarrant, auteur du massacre de 51 personnes à Christchurch en 2019, a fait appel de sa perpétuité. Il affirme que ses conditions de détention «inhumaines» l'ont empêché de plaider rationnellement.
Publié: 02:14 heures
Brenton Tarrant affirme que ses conditions de détention «inhumaines» l'ont empêché de plaider rationnellement (Image d'archives).
Photo: JOHN KIRK-ANDERSON / POOL
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le suprémaciste blanc australien, auteur du massacre de 51 personnes dans deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en 2019, a fait appel lundi de sa condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, selon des documents judiciaires. La sentence, prononcée en août 2020, est la plus lourde en Nouvelle-Zélande depuis l'abolition de la peine de mort en 1989.

Dans son recours devant la cour d'appel de Wellington, Brenton Tarrant, 35 ans, qui avait plaidé coupable, soutient que ses conditions «inhumaines» de détention pendant son procès l'avaient rendu incapable de prendre des décisions rationnelles au moment de plaider coupable ou non coupable. Cet appel ayant été interjeté hors délai, la cour devra d'abord se prononcer sur sa recevabilité.

Le 15 mars 2019, l'homme avait ouvert le feu à l'arme automatique pendant la prière du vendredi dans deux mosquées de Christchurch, grande ville de l'île du sud, tout en filmant ses actes diffusés en direct sur des réseaux sociaux et après avoir publié en ligne un manifeste raciste.

En 2021, son avocat de l'époque avait affirmé que son plaider coupable avait été effectué sous la contrainte. Selon lui, son client avait alors estimé qu'il s'agissait de «la solution la plus simple pour en finir».

