Voici les sept samouraïs de Trump (qui vont se battre pour lui)

Richard Werly Journaliste Blick

Ils sont sept. Sept, comme le nombre de samouraïs du film du réalisateur japonais Akira Kurosawa, qui inspira le célèbre western américain «Les sept mercenaires». Tous seront aux avant-postes de la nouvelle administration mis en place par Donald Trump. Certains doivent encore être confirmés par le Sénat (où les Républicains disposent de la majorité depuis l’élection du 5 novembre). D’autres seront opérationnels dès mardi 21 janvier. Les voici.

Susie Wiles, le verrou du Bureau Ovale

Sans elle, impossible d’accéder à POTUS (l’acronyme américain pour désigner le «President of the United States»). Susie Wiles, 67 ans, a passé toute sa vie dans les coulisses de la politique et du Parti républicain. Il y a exactement 40 ans, lorsque Ronald Reagan fut lui aussi investi président sous la coupole du Capitole, cette native du New Jersey – qui s’installa ensuite en Floride – assistait à la cérémonie parmi les jeunes activistes de la première révolution MAGA (Make America Great Again). Son rôle consistera à préserver à tout prix ce chef de l’État si imprévisible. Attention: son poste à la Maison-Blanche ressemble à un siège éjectable. Durant son premier mandat, entre 2016 et 2020, Donald Trump en a usé quatre.

Tom Homan, le chasseur de migrants

Donald Trump l’a baptisé «Tsar des frontières des États-Unis». Tom Homan, 63 ans, sera en première ligne pour la déportation promise des 12 millions d’étrangers illégaux que le président a promis de déporter dès son entrée en fonction. Costaud à gueule carrée, Tom Homan a le physique de l’emploi et il dispose d’une légitimité dans cette fonction, puisqu’il fut directeur adjoint des services de l’immigration sous la présidence de Barack Obama. L’un de ses arguments les plus controversés: la séparation des parents en situation irrégulière de leurs enfants est la plus forte incitation au retour qui soit.

Pete Hegseth, le «ranger» tatoué

Le futur secrétaire à la Défense de l’administration Trump a servi pendant 18 ans dans la garde nationale, puis dans les forces spéciales, les «rangers» dans le jargon militaire américain. Il a fini avec le grade de commandant. Tatoué sur tout le corps, Pete Hegseth, 44 ans, a déjà été auditionné à plusieurs reprises par le Sénat, où son vote de confirmation devrait intervenir en fin de semaine. Il est accusé d’avoir agressé sexuellement une femme en Californie, en marge d’une convention de Femmes républicaines au mois d’octobre 2017. L’intéressé, qui commençait alors une carrière de présentateur sur la chaîne Fox News, a payé pour faire taire sa victime. Sa mission: s’assurer que l’armée américaine ne fasse pas obstacle aux politiques de la nouvelle administration.

Karoline Leavitt, la voix de son maître

Son rêve est devenu réalité. Karoline Leavitt, 27 ans, sera la plus jeune porte-parole de la présidence des États-Unis. C’est elle qui aura les clefs de la fameuse salle de presse de la Maison-Blanche, avec pour mission de justifier les décisions du président et de traduire sa pensée devant les journalistes. Blonde platine, cette militante républicaine succède à l’américano-haïtienne Karine Jean-Pierre. Catholique convaincue, elle se présente comme une figure de la «Génération Z», et a travaillé comme collaboratrice de la députée Elise Stefanik, proposée par Donald Trump comme future ambassadrice aux Nations Unies.

Pam Bondi, la justice «Made in Trump»

Son nom ne devrait pas figurer dans ces portraits des «Samouraïs» de Trump. Pam Bondi, 59 ans, est la remplaçante de Matt Gaetz, que le nouveau président avait initialement désigné pour diriger le puissant Département de la justice, dont dépend le FBI, le fameux Federal Bureau of Investigation. Problème: le premier nominé, représentant réélu de la Floride, a dû renoncer au fil des révélations sur ses comportements de délinquant sexuel, et sur sa consommation de drogue. Pam Bondi a en revanche le pedigree adéquat. Elle a été, entre 2011 et 2019, procureure générale de Floride. Les sénateurs, qui ont commencé à l’auditionner, doivent voter sur sa nomination lundi 27 janvier.

Mike Huckabee, le colonisateur

L’accord de cessez-le-feu intervenu dimanche 19 janvier à Gaza entre Israël et le Hamas a mis en lumière le rôle clé du magnat de l’immobilier Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump pour le Proche-Orient. C’est toutefois sur un autre homme que le président des États-Unis va maintenant s’appuyer pour convaincre l’État hébreu de se plier à ses exigences. Or l’ancien gouverneur de l’Arkansas Mike Huckabee, 69 ans, est un partisan déclaré de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Il utilise d’ailleurs, pour désigner ce territoire palestinien, l’appellation «Judée et Samarie», refrain de la droite israélienne la plus dure.

Tulsi Gabbard, l’espionne en chef

La future coordinatrice des 18 agences de renseignement américaines (dont la CIA) est une transfuge du parti démocrate sous la bannière duquel elle a été élue entre 2013 et 2021, comme représentante d’Hawaï. Convertie à l’hindouisme (sa mère est une Hindoue d’Hawaï), Tulsi Gabbard, 43 ans, lieutenant-colonel de réserve, a vu son audition devant la Commission du renseignement du Sénat reportée, officiellement pour «documentation défaillante». Va-t-elle se trouver mise en cause pour ses vues sur la Russie de Vladimir Poutine, dont elle a défendu «les préoccupations légitimes en matière de sécurité»? Devra-t-elle s’expliquer sur son voyage de 2017 en Syrie durant lequel elle exprima ses doutes sur l’utilisation d’armes chimiques par l’ex-régime de Bachar al-Assad? La future espionne en chef de Donald Trump n’est pas encore James Bond «Made in USA».