Nouvel élan pour le projet prestigieux de la Russie. Un légendaire Tupulev Tu-144 doit être transformé en avion d'essai et rendre à nouveau possible des vols de passagers à vitesse supersonique. Jusqu'à 50 passagers, avec une autonomie de 8000 kilomètres.

1/4 Ce Tupolev Tu-144 – qui a volé pour la dernière fois en 1986 – doit être transformé en un avion d'essai ultramoderne. Il est aujourd'hui exposé à Moscou pour être visité. Photo: Telegram

Patrik Berger

Vladimir Poutine vole avec des avions rapides. Depuis des années, la Russie maintient ses plans pour un nouveau jet supersonique. Depuis 2018, le groupe aéronautique russe UAC a posé les premiers plans sur la table. Les données clés du projet sont toujours d'actualité aujourd'hui: le jet supersonique doit pouvoir accueillir 30 à 50 passagers. Il devrait se déplacer à Mach 2, c'est-à-dire à deux fois la vitesse du son. Et il pourrait parcourir jusqu'à 8000 kilomètres.

Le superjet russe serait un coup de maître. Il hériterait du légendaire Concorde, la «reine des airs» incontestée. Il s'est livré à une compétition de plusieurs années avec le Tupolev Tu-144 soviétique. L'avion russe portait le nom de «Concordski». Des accusations d'espionnage ont circulé, car le jet russe était techniquement et visuellement très proche du Concorde. Il n'a jamais pu être prouvé que les ingénieurs russes avaient bel et bien copié ce modèle.

Un crash lourd de conséquences

Dans les années 80, le Concorde était le symbole par excellence du progrès technique et du luxe. En trois heures, on pouvait voler de Londres à New York à bord de ce véhicule supersonique. En 2003, ce dernier jet d'Air France a été mis hors service. Le Concorde était devenu trop cher et trop sensible aux réparations. Et en juillet 2000, 113 personnes étaient mortes dans un crash.

Mais les choses bougent, selon le portail aéronautique «Aerotelegraph». Vitaly Savelyev s'est exprimé début novembre lors d'un congrès sur le nouvel avion civil à ultrasons des Russes. Nous reviendrons au Concorde et au Tupolev Tu-144, a déclaré le vice-premier ministre russe. «Car c'est l'avenir», estime-t-il. Sa parole a du poids, puisqu'il était à la tête d'Aeroflot jusqu'en 2020. Selon lui, les deux superjets étaient en avance sur leur temps. «La Russie a de bonnes chances d'être le premier pays à construire un nouveau jet supersonique civil.»

«En assez bon état»

Ces déclarations sont bien accueillies par le patron de Tupolev, Konstantin Timofeev. Il a d'ailleurs fait une proposition concrète pour donner un nouvel élan au projet: Il souhaite transformer un Tupolev Tu-144 en «avion laboratoire». Il y a à Moscou un appareil «en assez bon état», assure-t-il. Il a d'ailleurs publié une photo sur le service de messagerie Telegram en guise de preuve. On y voit le Tu-144 avec l'immatriculation CCCP-77115.

«Le rétablissement de la capacité de vol pourrait être le premier pas vers la relance du trafic aérien supersonique dans notre pays», déclare le CEO de Tupolev. Selon lui, c'est techniquement faisable. «Si nous nous projetons dans l'avenir, un avion de laboratoire supersonique pour passagers pourrait être très utile», ajoute Konstantin Timofeev. Le CCCP-77115 a effectué son premier vol en 1984 et était destiné à Aeroflot, comme le sait «Aerotelegraph».

Il a été utilisé pour des vols d'essai jusqu'en 1986. Et il est peut-être sur le point de faire son grand retour. Ce serait une étape importante pour Vladimir Poutine et l'industrie aéronautique russe, durement touchée par les sanctions occidentales.