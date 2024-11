Donald Trump et Vladimir Poutine (ici lors d'une rencontre en juillet 2018 à Helsinki) ont entretenu des relations amicales en tant que présidents. Photo: KEYSTONE 1/4

Samuel Schumacher

Inflation, migration, avortement. Même si ces thèmes divisent l'Amérique à quelques jours des élections présidentielles, l'Europe n'a pas à s'inquiéter pour elle. Il en va tout autrement de l'Ukraine. Les Etats-Unis sont de loin le plus grand fournisseur d'argent et d'armes de ce pays déchiré par la guerre. Une chose est sûre: sans Washington, Kiev s'effondrerait. Les Etats-Unis sont une assurance-vie – pas seulement pour Volodymyr Zelensky, mais aussi pour la stabilité européenne.

Le journaliste le plus influent d'Amérique, l'ex-présentateur de Fox News et aujourd'hui superstar de Youtube, Tucker Carlson, travaille d'arrache-pied pour changer cette situation. «Une fois que Donald Trump sera élu, nous découvrirons où ont réellement atterri les 100 milliards de dollars américains que nous avons envoyés à l'Ukraine», a lancé l'homme le soir d'Halloween dans la Desert Diamond Arena de Phoenix, capitale de l'Arizona.

«Si les Européens veulent que nous les défendions, ils devraient peut-être enfin investir un peu plus d'argent dans leur défense!», a lancé Tucker Carlson. Standing ovation. Trois raisons laissent penser qu'en cas de réélection de Donald Trump, l'Ukraine n'aura guère d'autre option qu'une capitulation, au moins partielle.

1 Trump trouve Poutine sympathique

Donald Trump, invité vedette de l'émission en direct de Tucker Carlson qui affichait complet, a parlé aux partisans en liesse de Phoenix de sa relation étroite avec Vladimir Poutine. «Comment vas-tu, Vladimir?» C'est ainsi qu'il l'aurait à chaque fois salué lors de leurs rencontres. Vladimir Poutine avait beaucoup de respect pour lui – pas du tout comme pour Joe Biden, a raconté Donald Trump en Arizona. Pas un mot critique sur le criminel de guerre présumé de Moscou.

Donald Trump prendrait contact avec le chef du Kremlin dans les heures qui suivent sa réélection et demanderait une rencontre personnelle. Le républicain l'a d'ailleurs souligné à plusieurs reprises. Il est très probable qu'il se laisse à nouveau mener par le bout du nez par l'ancien espion du KGB.

2 Tucker Carlson met une pression considérable

Tucker Carlson est le premier journaliste occidental à avoir réalisé une interview en tête-à-tête avec Vladimir Poutine à Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. Dans ses réponses excessives, le chef du Kremlin a raconté au journaliste américain de nombreuses absurdités historiques. Il a justifié son attaque terroriste contre son pays voisin par toutes sortes de mensonges, comme le fait que Kiev était dirigée par des nazis qui opprimaient la minorité russophone du pays. La popularité de Tucker Carlson a encore grimpé en flèche après la publication de l'interview du président russe.

Le journaliste de télévision conservateur a reconnu que le thème de la guerre en Ukraine était un succès d'audience depuis son interview de Poutine en février 2024. «Très peu de gens à Washington s'intéressent à vos préoccupations. Après tout, vous n'êtes pas des Ukrainiens», a provoqué le Floridien d'adoption. Ce n'est un secret pour personne que Donald Trump accorde beaucoup d'importance à l'opinion de Tucker Carlson. Ainsi, le journaliste était (avec le fils aîné de Donald Trump, Don Junior) l'un des soutiens les plus bruyants de J.D. Vance, que le républicain a finalement nommé vice-président.

3 RFK Junior et Elon Musk chauffent les troupes

Robert F. Kennedy Junior, l'ex-démocrate et ex-candidat à la présidence, s'est rangé sans compromis derrière Donald Trump et a annoncé, en tant que deuxième invité vedette de Carlson à Phoenix, son plan pour faire de l'Amérique le pays le plus sain du monde («Make America Healthy Again»). Mais l'addiction au gras et au sucre de ce pays de 330 millions d'habitants ne sont pas les seules dépendances qui préoccupent RFK Kennedy. «Nous devons mettre fin à nos guerres et lutter contre notre addiction aux conflits dans les pays étrangers», a lancé à la foule le partisan républicain. Nouveau tonnerre d'applaudissements.

Le patron de Tesla, X et SpaceX, Elon Musk, entonne des notes similaires lorsqu'il bat le tambour pour Donald Trump, comme en ce moment même en Pennsylvanie. Elon Musk, qui à l'origine soutenait l'Ukraine entre autres avec des services gratuits de son service Internet par satellite Starlink, aurait eu plusieurs échanges directs avec Vladimir Poutine au cours des derniers mois. En 2022, il a présenté un plan de paix qui obligerait l'Ukraine à abandonner les territoires qu'elle a perdus au profit de la Russie. En tant que membre du cabinet Donald Trump – le républicain souhaite fermement que le Sud-Africain soit à bord – cette forme dangereuse de paix en Ukraine aurait un vent de soutien massif.