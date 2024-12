Photo: keystone-sda.ch

Les autorités de New York ont diffusé vendredi les vidéos «choquantes» et «dérangeantes» des violences subies par Robert Brooks, un détenu afro-américain de 43 ans, décédé après avoir été battu par des agents pénitentiaires dans une prison de la région.

Les faits se sont déroulés dans la soirée du 9 décembre dans une prison située dans le nord de l'Etat de New York. Le détenu est décédé dans la nuit du 9 au 10 décembre. Il purgeait une peine de 12 ans de prison pour violences.

Tabassé par au moins 6 agents

Issues des caméras portées par les surveillants, les images montrent que le détenu a le visage en sang et reçoit de nombreux coups, alors qu'il semble maîtrisé sur un lit d'infirmerie, avec au moins six hommes autour de lui. A plusieurs reprises, il est tenu fermement par le cou. Alors que le détenu est assis, menotté et visiblement blessé, un agent enfile un gant en plastique et le saisit encore par le col avec l'aide d'un de ses collègues pour le plaquer contre un mur.

Aucun son n'est disponible. Les caméras étaient «allumées» mais «les agents ne les avaient pas activées donc elles tournaient sans son», a expliqué la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James, lors d'une conférence de presse vendredi. Les vidéos ne permettent pas de comprendre si un incident initial a eu lieu.

Violences policières: le fléau des Etats-Unis

Les Etats-Unis sont régulièrement secoués par des épisodes de violences commises par les forces de l'ordre. En 2020, la mort d'un Afro-américain, George Floyd, étouffé sous le genou d'un policier lors d'un contrôle de police, avait provoqué une immense vague de manifestations anti-racistes dans tout le pays.

Les vidéos diffusées vendredi «sont choquantes et dérangeantes (...) je ne prends pas à la légère leur diffusion, surtout en période de fêtes», a expliqué Letitia James, une élue démocrate, en justifiant qu'elles soient rendues publiques au nom de la «transparence». Son visionnage a «dévasté» ses proches, a fait savoir l'avocate de la famille, Elizabeth Mazur.

Selon les résultats d'une première autopsie citée par la presse locale, son décès a été provoqué par une «asphyxie en raison d'une compression au cou».

Les autorités ont peu communiqué dans les jours qui ont suivi, mais la gouverneure démocrate de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a annoncé samedi dernier avoir ordonné le limogeage de 14 employés de la prison impliqués dans les violences. «Nous n'avons aucune tolérance pour ceux qui dépassent les bornes, enfreignent la loi et se livrent à des violences inutiles ou à des abus ciblés», a-t-elle déclaré.