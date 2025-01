Le ministre de la Défense britannique met en garde Vladimir Poutine après la détection d'un navire espion russe dans les eaux britanniques. Il souligne l'engagement du Royaume-Uni et de l'OTAN pour protéger les infrastructures sous-marines face aux menaces russes.

Une photo diffusée par le ministère britannique de la défense (MOD) à Londres le 22 janvier 2025 montre la frégate HMS Somerset (au premier plan) de la Royal Navy patrouillant près du navire russe Yantar, à proximité des eaux britanniques, au début de cette semaine. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le ministre de la Défense britannique John Healey a mis en garde mercredi le président russe Vladimir Poutine après qu'un «navire espion russe» a été repéré lundi dans la Manche par la Royal Navy. Le navire militaire russe Yantar avait déjà été détecté il y a quelques semaines au-dessus de câbles sous-marins dans les eaux britanniques, explique le ministère de la Défense dans un communiqué.

«Mon message au président Poutine est clair. Nous savons ce que vous faites, et nous n'hésiterons pas à prendre des mesures énergiques pour protéger le Royaume-Uni», a déclaré John Healey. Le navire russe, qui se trouve désormais en mer du Nord, est «utilisé pour recueillir des renseignements et cartographier les infrastructures sous-marines essentielles du Royaume-Uni», a-t-il affirmé devant les députés. Il est entré lundi dans les eaux britanniques. «Ces deux derniers jours, la Royal Navy a déployé les (navires, NDLR) HMS Somerset et HMS Tyne pour le surveiller à chaque minute dans nos eaux», a expliqué le ministre.

Le Royaume-Uni au «premier plan»

En novembre, un sous-marin de la Royal Navy avait fait surface à proximité de Yantar, «pour montrer clairement que nous avions surveillé secrètement ses moindres mouvements», a-t-il ajouté. Il s'était ensuite dirigé vers la Méditerranée, selon John Healey. Le Royaume-Uni «joue un rôle de premier plan dans la lutte contre la menace croissante que la Russie fait peser sur les infrastructures offshore dans les mers européennes», a indiqué le ministère britannique de la Défense.

La Royal Air Force va ainsi fournir des aéronefs à un nouveau déploiement de l'OTAN destiné à renforcer la protection des infrastructures offshore dans la mer Baltique. Plusieurs câbles sous-marins de télécommunications et d'alimentation électrique ont été endommagés ces derniers mois dans la mer Baltique. Dirigeants européens et experts soupçonnent des actes de «guerre hybride» orchestrés par la Russie.

Les dirigeants des pays de l'OTAN riverains de ce vaste espace maritime se sont réunis la semaine dernière en Finlande pour discuter des moyens d'y accroître la sécurité. L'OTAN va déployer des navires, avions et drones en mer Baltique en réaction à ces dégradations de câbles sous-marins, a alors annoncé son secrétaire général, Mark Rutte.