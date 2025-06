«Nous avons senti l'onde de choc jusque dans notre bunker»

Des négociations cruciales sur le nucléaire iranien pourraient se tenir vendredi à Genève

En terrain neutre, des négociations de la plus haute importance entre l'Europe et l'Iran. Les ministres des Affaires étrangères de France, d'Allemagne et de la Grande-Bretagne prévoient la tenue de discussions sur le nucléaire avec le pays en guerre ouverte contre son ennemi juré Israël, selon les informations de ​Reuters​, qui proviennent «d'une source diplomatique allemande». Et c'est ce vendredi 20 juin à Genève que cela devrait se passer.

Au programme: D'abord, une rencontre des ministres avec la diplomate Kaja Kallas, plus haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Puis, toujours selon la source de Reuters, une réunion avec le ministre iranien des Affaires étrangères.

A l'heure actuelle, il s'agit d'Abbas Araghtchi, chargé depuis avril de conduire les négociations avec les États-Unis sur le programme nucléaire iranien.

