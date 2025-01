La dédiabolisation du nazisme par l'extrême droite inquiète en Allemagne

Poutine célèbre le rôle de la Russie dans l'éradication du nazisme

De son côté, Vladimir Poutine a rendu hommage lundi aux soldats soviétiques qui ont vaincu un «mal terrible et total» en libérant le camp d'Auschwitz en janvier 1945, à l'occasion des commémorations en Pologne de cet événement auxquelles le président russe ne participe pas.

«Nous nous souviendrons toujours que c'est le soldat soviétique qui a écrasé ce mal terrible et total, et remporté la victoire dont la grandeur restera à jamais dans l'Histoire mondiale», a ajouté Vladimir Poutine. «Les citoyens russes sont les descendants et les successeurs directs de la génération des vainqueurs», a-t-il par ailleurs souligné, faisant implicetement référence à la guerre en Ukraine.

«Nous ferons tout pour défendre le droit des peuples à l'identité ethnique, linguistique et spirituelle, et pour empêcher la propagation de l'antisémitisme, de la russophobie et d'autres idéologies racistes», a insisté Vladimir Poutine.

Les autorités russes présentent le conflit en Ukraine comme une guerre existentielle dans la lignée de celle menée par l'URSS contre l'Allemagne nazie. Poutine justifie par exemple son offensive en Ukraine de février 2022 par la nécessité de «dénazifier» cette ex-république soviétique.

Source: AFP