Les agences de presse et la BBC réclament à Israël un accès libre pour les journalistes à Gaza

Les agences de presse AFP, AP et Reuters, ainsi que la BBC, ont lancé jeudi un appel commun à Israël à «autoriser l'entrée et la sortie des journalistes à Gaza», territoire en danger de famine selon l'ONU et des ONG, après 21 mois de guerre.

«Les journalistes doivent affronter de nombreuses privations et difficultés en zone de guerre. Nous sommes profondément inquiets du fait que, désormais, la faim menace leur survie», indiquent l'Agence France-Presse, l'américaine Associated Press, la canado-britannique Reuters et la chaîne britannique BBC News dans une déclaration conjointe.

«Nous exhortons une nouvelle fois les autorités israéliennes à autoriser l'entrée et la sortie des journalistes à Gaza. Il est essentiel que des vivres en quantités suffisantes parviennent à la population sur place», selon cet appel.

Une faim extrême

Ces médias internationaux se disent «profondément préoccupés par la situation» de leurs journalistes à Gaza, «qui peinent de plus en plus à subvenir aux besoins alimentaires de leurs familles et d'eux-mêmes». «Ces journalistes indépendants ont été les yeux et les oreilles du monde sur le terrain à Gaza. Ils font désormais face aux mêmes conditions dramatiques que celles des populations qu'ils couvrent», soulignent-ils.

Les témoignages de journalistes en grande détresse à Gaza se sont multipliés ces derniers jours. Ils évoquent une faim extrême, un manque d'eau potable et une fatigue physique et mentale croissante, qui les contraignent parfois à réduire leur couverture de la guerre.

Source: AFP