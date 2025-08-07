L'armée israélienne va «prendre le contrôle» de la ville de Gaza

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi le plan de sécurité présenté par le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour «vaincre» le Hamas dans la bande de Gaza, indique un communiqué des bureaux du Premier ministre. Ce plan prévoit notamment une occupation israélienne de la ville de Gaza.

Selon ce plan, l'armée israélienne «se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza tout en distribuant une aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat», indique ce communiqué.

Photo: Anadolu via Getty Images

«Le cabinet de sécurité – par un vote à la majorité – a adopté cinq principes pour conclure la guerre: le désarmement du Hamas; le retour de tous les otages – vivants et morts – ; la démilitarisation de la bande de Gaza; le contrôle sécuritaire israélien dans la bande de Gaza; l'établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'Autorité palestinienne», ajoute le texte.

«Une majorité décisive des ministres du cabinet a par ailleurs estimé qu'un plan alternatif» soumis à l'examen des ministres «ne permettrait ni de vaincre le Hamas ni de récupérer les otages», précise le communiqué, sans donner d'autres détails.

Source: AFP