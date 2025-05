Netanyahu ordonne le renforcement de la sécurité des représentations israéliennes dans le monde

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré jeudi avoir ordonné le renforcement des mesures de sécurité dans les missions diplomatiques israéliennes à travers le monde, après la mort de deux employés de l'ambassade israélienne à Washington, tués à l'extérieur du musée juif.

Photo: AFP

«J'ai donné l'ordre de renforcer les dispositifs de sécurité dans les missions israéliennes à travers le monde et d'accroître la protection des représentants de l'Etat», a-t-il déclaré. «Nous constatons le terrible prix de l'antisémitisme et l'incitation furieuse (à la violence) contre l'Etat d'Israël», a-t-il ajouté.

«Horrifié par l'attentat terroriste»

Le président israélien, Isaac Herzog, s'est dit de son côté «bouleversé». «Il s'agit d'un acte odieux de haine, d'antisémitisme, qui a coûté la vie à deux jeunes employés de l'ambassade d'Israël», a-t-il ajouté dans un communiqué. «L'Amérique et Israël resteront unis pour défendre nos peuples et nos valeurs communes. Le terrorisme et la haine ne nous briseront pas», a-t-il ajouté.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, s'est dit pour sa part «horrifié par l'attentat terroriste». «Nous sommes en contact étroit avec les autorités américaines. Israël ne cédera pas face au terrorisme», a-t-il ajouté sur la plateforme X.

Source: AFP