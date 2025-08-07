Israël veut prendre le contrôle de Gaza mais «pas la gouverner», dit Netanyahu
Benjamin Netanyahu a assuré dans une interview diffusée jeudi sur Fox News qu'Israël «avait l'intention» de prendre le contrôle de la bande de Gaza, mais «pas de la gouverner», alors que les médias israéliens évoquent une possible conquête totale du territoire palestinien.
«Nous en avons l'intention», a répondu le Premier ministre israélien à la question de savoir si son pays comptait prendre le contrôle de la totalité de ce territoire. «Nous ne voulons pas garder (Gaza). Nous voulons mettre en place un périmètre de sécurité, mais ne voulons pas la gouverner», a toutefois ajouté Benjamin Netanyahu.
«Nous voulons passer le relais à des forces arabes qui gouverneront correctement sans nous menacer et en offrant une vie agréable aux habitants de Gaza. Cela n'est pas possible avec le Hamas», a-t-il continué.
Cette interview a été diffusée sur Fox News avant que le Premier ministre israélien ne réunisse jeudi son cabinet de sécurité pour décider des suites de la guerre dans le territoire palestinien, où l'extension attendue des opérations militaires suscite les cris d'alarme des familles d'otages et les réserves du chef d'état-major de l'armée.
Source: AFP
99 décès dus à la malnutrition à Gaza en 2025, selon l'OMS
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré jeudi que 99 personnes étaient désormais connues pour être décédées de malnutrition dans la bande de Gaza depuis le début de l'année, ce chiffre étant probablement sous-estimé.
«Depuis le début de l'année, 99 personnes sont mortes de malnutrition, dont 29 enfants de moins de cinq ans. Ces chiffres sont probablement sous-estimés», a dit à la presse le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Les Gazaouis «ont un accès limité aux services de base, ont été confrontés à des déplacements répétés et souffrent désormais d'un blocus des approvisionnements alimentaires», a dit Tedros à l'association des correspondants de l'ONU (Acanu).
«La malnutrition est généralisée et les décès liés à la faim sont en augmentation», a-t-il prévenu. «En juillet, près de 12'000 enfants de moins de cinq ans ont été identifiés comme souffrant de malnutrition aiguë, soit le chiffre mensuel le plus élevé jamais enregistré», a souligné le responsable de l'OMS.
L'indignation internationale face à la situation humanitaire à Gaza a accru la pression sur Israël, les agences des Nations unies mettant en garde contre une famine dans ce territoire palestinien dévasté. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé à ce qu'une aide renforcée, soutenue et sans entrave soit autorisée à entrer à Gaza, par toutes les voies possibles.
Source: AFP
Un ministre israélien annonce la reconstruction d'une colonie en Cisjordanie occupée
Le ministre israélien d'extrême-droite Bezalel Smotrich a annoncé jeudi que la colonie de Sa-Nour en Cisjordanie, évacuée par Israël en 2005, allait être reconstruite. «Nous réparons la faute de l'expulsion», a déclaré le ministre des Finances, qui accompagnait un groupe de familles se préparant à s'installer sur les ruines de cette colonie du nord du territoire palestinien occupé.
«Nous savions déjà à l'époque que, même si l'expulsion devait malheureusement avoir lieu, nous reviendrions un jour dans tous les endroits d'où nous avions été chassés. Cela vaut pour Gaza, et c'est d'autant plus vrai ici», a affirmé Bezalel Smotrich.
Par la voix de son ministère des Affaires étrangères, l'Autorité palestinienne a dénoncé cette «incursion de responsables israéliens» comme «une atteinte systématique à la solution à deux Etats, dans un silence international suspect».
«Elle approfondit davantage la confiscation des terres des citoyens (palestiniens) dans le but d'étendre ces colonies», condamne le ministère, qui exprime «sa vive préoccupation face à l'intensification des incursions de ce genre par des hauts responsables israéliens en Cisjordanie occupée».
Le gouvernement israélien a décidé en mai dernier «le développement» de 22 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée dont Sa-Nour, une décision proposée par Bezalel Smotrich, a la tête du parti d'extrême-droite «Sionisme religieux».
«Nous menons une révolution d'implantation et de sécurité en Judée-Samarie (nom donné par Israël à la Cisjordanie) comme il n'y a pas eu depuis des décennies», a déclaré Bezalel Smotrich dans un communiqué.
Source: AFP
Le chef de l'armée israélienne dit qu'il continuera de s'exprimer «sans crainte»
Le chef de l'armée israélienne Eyal Zamir a déclaré jeudi dit qu'il continuera de s'exprimer «sans crainte» et de façon «professionnelle», selon un communiqué de l'armée, quelques heures avant une réunion décisive sur la poursuite de la guerre à Gaza.
«Nous continuerons d'exprimer notre position sans crainte, de manière pragmatique, indépendante et professionnelle», a déclaré le lieutenant-général Zamir devant la direction de l'armée israélienne, selon ce communiqué. La presse israélienne se fait écho depuis plusieurs jours des réserves, voire de l'opposition au plan présumé du gouvernement Netanyahu pour la suite des opérations à Gaza.
Source: AFP
Une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
Des familles d'otages israéliens ont embarqué jeudi matin à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se «rapprocher autant que possible de leurs» proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'un des bateaux.
«Mayday! Mayday! Mayday! Nous avons besoin de toute l'aide internationale pour secourir les otages», a lancé Yehouda Cohen, père d'un otage, l'un des membres de ce groupe d'une vingtaine de personnes partis à bord de trois bateaux du port israélien d'Ashkelon, à la frontière nord de la bande de Gaza, puis rejoints en mer par plusieurs autres embarcations.
La Slovénie interdit les importations en provenance des colonies israéliennes
La Slovénie a annoncé mercredi l'interdiction des importations en provenance des colonies implantées en Cisjordanie occupée, en «réaction claire à la politique du gouvernement israélien qui sape les possibilités de paix durable».
«Ses actions sont des violations graves et répétées du droit international humanitaire», a déclaré le gouvernement dans un communiqué. La Slovénie «ne doit pas faire partie d'une chaîne qui ferme les yeux» sur «les constructions illégales, les expropriations et les expulsions», a-t-il ajouté.
Le gouvernement examine aussi «l'interdiction d'exporter des marchandises destinées à des colonies illégales» et «décidera plus tard de nouvelles mesures». Selon l'agence de presse STA qui cite une déclaration du gouvernement slovène datant de janvier, la Slovénie n'a rien importé en provenance des colonies israéliennes, illégales au regard du droit international, en 2022 et 2024.
Source: AFP
Le chef d'état-major devra «exécuter» les décisions politiques sur Gaza
Le chef d'état-major de l'armée israélienne a le droit «d'exprimer» son opinion sur la prochaine phase de la guerre dans la bande Gaza, mais il devra «exécuter avec détermination» les décisions politiques du gouvernement, a mis en garde mercredi le ministre de la Défense d'Israël, Israël Katz.
«C'est le droit et le devoir du chef d'état-major d'exprimer sa position dans les forums appropriés», a commenté le ministre sur X. «Mais après que des décisions sont prises par l'échelon politique, l'armée les exécutera avec détermination et professionnalisme (...) jusqu'à ce que les objectifs de la guerre soient atteints», souligne Israël Katz.
La presse israélienne se fait l'écho depuis plusieurs jours des réserves, voire de l'opposition du chef d'état-major, à une extension des opérations de l'armée dans Gaza.
Source: AFP
Un camion de vivres se retourne sur la foule à Gaza causant la mort de 20 personnes
La Défense civile de Gaza a fait état de la mort de vingt personnes dans l'accident d'un camion de vivres qui s'est retourné sur la foule dans la nuit de mardi à mercredi.
«Le camion s'est renversé alors que des centaines de civils attendaient de l'aide alimentaire dans la zone de Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza», a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal. «Le camion avait été contraint par l'armée israélienne d'emprunter des routes dangereuses, qui avaient auparavant été bombardées» et étaient en mauvais état, a-t-il expliqué.
Source: AFP
«C'est horrible»: Trump réagit à la vidéo d'un otage diffusée par le Hamas
Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a qualifié d'«horrible» la vidéo de l'otage israélien Evyatar David, la peau sur les os, diffusée il y a quelques jours par le groupe islamiste palestinien Hamas et qui a choqué en Israël et à l'étranger.
Interrogé par la presse à Washington pour savoir s'il avait vu la dite vidéo, Donald Trump a répondu: «Je l'ai vue, oui, je trouve ça horrible et j'espère que beaucoup de gens la verront (...) parce que je pense que c'est une chose horrible».
Source: AFP
Le rapporteur suisse de l'ONU veut le démantèlement de la GHF
Le rapporteur spécial de l'ONU sur les minorités, le Fribourgeois Nicolas Levrat, et plus de 30 de ses collègues experts indépendants demandent le démantèlement de la controversée Fondation humanitaire de Gaza (GHF). Mardi à Genève, ils ont parlé d'un «besoin urgent d'une surveillance internationale robuste».
Dans une déclaration commune, les experts indépendants, qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU, dénoncent dans la GHF, soutenue par Israël et les Etats-Unis, une exploitation «totalement perturbante» de l'aide pour des raisons militaires et politiques. Ils ciblent une normalisation de l'impunité et des violations du droit international.
«Dans ce cas, nous laissons un Etat accusé de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité être en charge de nourrir la population affectée par le génocide», ajoutent-ils. Plus de 1300 personnes ont été tuées et plus de 4000 blessées en venant chercher de la nourriture depuis la reprise du contrôle de l'aide humanitaire par l'Etat hébreu.
Parmi elles, près de 860 se trouvaient près des quelques sites pilotés par la GHF depuis un peu plus de deux mois. La fondation affirme elle que ses distributions fonctionnent et revendique près de 1,8 million de repas distribués pour la seule journée de lundi, appelant régulièrement l'ONU à collaborer avec elle.
Mais les organisations humanitaires rejettent ce scénario, accusant l'entité de ne pas suivre les principes humanitaires. «La crédibilité et l'efficacité de l'assistance humanitaire doivent être rétablies en démantelant la GHF», insistent les experts onusiens. Les responsabilités des représentants de celle-ci doivent être établies, ajoutent-ils.
Source: ATS
Il faut «vaincre totalement» le Hamas à Gaza pour «libérer tous les otages israéliens», dit Netanyahu
Israël doit «vaincre totalement» le Hamas à Gaza pour obtenir la libération «de tous les otages» israéliens encore captifs dans ce territoire palestinien, a déclaré mardi le Premier ministre, Benjamin Netanyahu.
«Il est nécessaire de vaincre totalement l'ennemi à Gaza, de libérer tous nos otages et de s'assurer que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël. Nous n'abandonnons aucune de ces missions», a affirmé Netanyahu, selon un communiqué de ses services.
Source: AFP
