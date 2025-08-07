17:15 heures

Israël veut prendre le contrôle de Gaza mais «pas la gouverner», dit Netanyahu

Benjamin Netanyahu a assuré dans une interview diffusée jeudi sur Fox News qu'Israël «avait l'intention» de prendre le contrôle de la bande de Gaza, mais «pas de la gouverner», alors que les médias israéliens évoquent une possible conquête totale du territoire palestinien.

Israël «ne veut pas gouverner» Gaza, dit Netanyahu dans une interview Photo: AFP

«Nous en avons l'intention», a répondu le Premier ministre israélien à la question de savoir si son pays comptait prendre le contrôle de la totalité de ce territoire. «Nous ne voulons pas garder (Gaza). Nous voulons mettre en place un périmètre de sécurité, mais ne voulons pas la gouverner», a toutefois ajouté Benjamin Netanyahu.

«Nous voulons passer le relais à des forces arabes qui gouverneront correctement sans nous menacer et en offrant une vie agréable aux habitants de Gaza. Cela n'est pas possible avec le Hamas», a-t-il continué.

Cette interview a été diffusée sur Fox News avant que le Premier ministre israélien ne réunisse jeudi son cabinet de sécurité pour décider des suites de la guerre dans le territoire palestinien, où l'extension attendue des opérations militaires suscite les cris d'alarme des familles d'otages et les réserves du chef d'état-major de l'armée.

Source: AFP