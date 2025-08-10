il y a 39 minutes

Le nouveau plan israélien pour Gaza est le «meilleur moyen de terminer la guerre», affirme Netanyahu

Le nouveau plan de l'armée israélienne pour conquérir la ville de Gaza «ne vise pas à occuper Gaza», mais Israël «n'a pas d'autre choix pour terminer le travail» et il est le «meilleur moyen de terminer la guerre», a affirmé dimanche le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Israël «gagnera la guerre» à Gaza «avec ou sans le soutien des autres» pays, a ajouté le premier ministre israélien.

«Nous allons désigner des couloirs protégés» pour la distribution d'aide dans la bande de Gaza et «augmenter le nombre de sites de distribution d'aide de la GHF» (Fondation privée soutenue par les Etats-Unis et Israël), a dit Netanyahu au cours d'une conférence de presse.

La mise en oeuvre du plan israélien de prise de contrôle de la ville de Gaza risque de déclencher «une nouvelle calamité» qui aurait des résonances «dans toute la région», a mis en garde dimanche un haut responsable de l'ONU.

La décision du gouvernement israélien représente un risque de «nouvel épisode tragique de ce conflit, avec des conséquences potentielles au-delà d'Israël et du territoire palestinien occupé», a déclaré Miroslav Jenca, sous-secrétaire général de l'ONU, en ouverture d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité consacrée à ce conflit.

Source: AFP