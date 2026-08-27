L'effondrement d'un glacier, qui a ensuite engendré des inondations au Népal et au Tibet, mercredi matin, a fait de nombreuses victimes. Des centaines de touristes sont portés disparus.

Les crues dans l'Himalaya ont été causées par l'effondrement d'un glacier

Les crues dans l'Himalaya ont été causées par l'effondrement d'un glacier

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Des inondations ont ravagé une vallée de l'Himalaya, au Népal et au Tibet.

C'est effondrement d'un glacier, et non un séisme, qui a provoqué la catastrophe, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis.

Le dernier bilan fait état d'au moins 165 morts au total (162 au Népal, 3 au Tibet). Le Tibet compte 558 disparus, tandis que le Népal en dénombre 468, majoritairement des touristes étrangers.



Des maisons et des véhicules ont été emportés par des torrents d'eau boueuse, et des opérations de secours sont en cours.

AFP Agence France-Presse

Des torrents d'eau boueuse ont fait au moins 165 morts et des centaines de disparus mercredi au Népal et au Tibet, selon les autorités locales du Népal et les médias d'Etat chinois. La police népalaise a diffusé des images de crues emportant des maisons sur leur passage. Des photos de l'AFP montrent l'étage supérieur d'une habitation émergeant d'un sol boueux.

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«J'ai vu les eaux emporter huit ou neuf camions, ainsi que des maisons et des gens», a raconté à Nuwakot, au Népal, Suman Chalise, enseignant de 34 ans. «C'était absolument déchirant. J'ai vu des camions emportés par le courant. J'ai assisté à une dévastation d'une telle ampleur, je n'avais jamais rien vu de pareil», a-t-il renchéri. «Jusqu'à présent, huit corps ont été retrouvés. Les opérations de secours sont en cours», a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police népalaise, Abi Narayan Kafle.

La police a diffusé sur les réseaux sociaux les images d'une énorme vague déferlant dans une vallée dans l'Himalaya, dans un district frontalier avec la Chine. «Nous ne disposons pas encore d'évaluation précise des dégâts, mais les inondations sont massives et susceptibles d'avoir affecté de nombreuses zones habitées», a déclaré à l'AFP Abi Narayan Kafle. «Nous avons ordonné aux résidents des bords de la rivière de quitter les lieux (...) et déployé toutes les ressources disponibles sur place», a-t-il ajouté.

Réunion d'urgence

L'armée a annoncé avoir dépêché sur place des hommes et des hélicoptères. «Le travail d'évaluation des dégâts est en cours», a-t-elle indiqué. L'Autorité de gestion de l'électricité, pour sa part, a rapporté des dégâts sur plusieurs de ses installations locales, notamment des barrages et des centrales solaires, et fait état de «coupures d'électricité».

Le Premier ministre népalais Balendra Shah a indiqué sur les réseaux sociaux avoir convoqué une réunion d'urgence de l'Autorité nationale chargée de la gestion des situations d'urgence. «Le travail a débuté pour prendre les mesures nécessaires en coordination avec les équipes médicales, de recherche et la Croix-Rouge», a indiqué le chef du gouvernement sur son compte X.

1:07 Entre la Chine et le Népal: Une crue éclair emporte un pont et de nombreux bâtiments

Une coulée de boue a également entraîné en Chine «de nombreuses victimes et disparus au poste-frontière de Gyirong», dans la région du Tibet (nord-ouest du pays), a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle. Situé dans l'Himalaya, ce poste-frontière est un point de passage terrestre majeur entre les deux pays.

«Priorité absolue»

Des images diffusées par la télévision publique chinoise CCTV montrent des eaux tumultueuses charriant des branches et des débris, ainsi qu'une route inondée. Les autorités ou les médias officiels n'ont encore communiqué aucun bilan humain précis.

«La priorité absolue est la mobilisation de tous les moyens pour rechercher et secourir les personnes disparues, évacuer et reloger les habitants en danger, soigner rapidement les blessés et réduire au maximum le nombre de victimes», a indiqué le président chinois Xi Jinping, cité par Chine nouvelle. Le président chinois ne s'exprime généralement après des catastrophes que lorsque le bilan humain est lourd.

Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la mousson d'été (juin-septembre) au Népal et dans toute l'Asie du Sud. En juillet 2025, 17 personnes avaient disparu après un glissement de terrain près de Gyirong, avait rapporté Chine nouvelle à l'époque. Selon les scientifiques, le changement climatique accroît l'intensité et la fréquence de tels événements.