L'Iran et les Etats-Unis ont tenu un deuxième cycle de pourparlers sur le nucléaire à Rome. La presse iranienne estime que l'Iran est en position de force pour les négociations. De nouvelles discussions sont prévues le week-end prochain à Oman.

L'Iran, et son président Massoud Pezechkian, espère que les Etats-Unis lèvent les sanctions économiques liées au nucléaire. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

ATS Agence télégraphique suisse

L'Iran, qui a tenu samedi à Rome un deuxième cycle de pourparlers sur le nucléaire avec les Etats-Unis, apparaît en position de force pour les négociations, estime dimanche la presse iranienne, avant de nouvelles discussions prévues le weekend prochain. Les deux pays, ennemis depuis la Révolution islamique de 1979, ont chacun fait part samedi d'avancées et sont convenus de poursuivre les échanges à Oman.

L'Iran assure ne pas avoir d'interactions directes avec les Etats-Unis et échanger via médiation omanaise. La question de lancer des «négociations directes» va se poser, écrit le quotidien réformateur «Ham Mihan», arguant qu'il «n'est ni utile, ni possible, ni logique» de poursuivre cette méthode «durant la phase d'expertise».

En Iran, l'espoir d'une amélioration de l'économie

Des discussions techniques entre experts iraniens et américains sont prévues mercredi à Oman, avant de nouveaux pourparlers samedi entre le chef de la diplomatie Abbas Araghchi et l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff.

En Iran, les pourparlers font naître l'espoir d'une amélioration de la situation alors que le pays cherche à obtenir la levée des sanctions qui étranglent son économie. La Bourse a connu samedi une capitalisation «historique», selon l'agence de presse officielle Irna, tandis que la monnaie nationale retrouve des couleurs. Un dollar s'échangeait dimanche pour environ 830'000 rials, contre plus d'un million début avril avant les pourparlers, selon plusieurs sites iraniens de suivi du taux de change informel.

«La puissance militaire de l'Iran a forcé l'Amérique à négocier», titre le journal «Kayhan», farouche adversaire de tout compromis avec les Etats-Unis.

Ton plus conciliant

Le quotidien conservateur, qui s'opposait à toute négociation avec Washington, adopte ces derniers jours un ton plus conciliant. «L'Amérique (...) a besoin de nous et de la crédibilité que lui confèrent les négociations avec l'Iran», écrit le journal, qui qualifie le président américain Donald Trump de «psychopathe indigne de confiance», en raison de son «imprévisibilité». «Shargh» salue pour sa part avec prudence l'avancée des discussions, qui permettent selon le quotidien réformateur de «découvrir progressivement ce que veut l'autre» partie. Les deux pays ont «des lignes rouges» mais de «nouvelles opportunités» se dessinent, relève le journal.

L'Iran insiste pour que les pourparlers se limitent au nucléaire et à la levée des sanctions et considère comme une «ligne rouge» toute discussion qui porterait sur un démantèlement total de son programme nucléaire, sur ses missiles ou encore son soutien à des groupes armés hostiles à Israël, dont le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen.

Pour Donald Trump, la ligne rouge est que l'Iran ne peut pas se doter de la bombe atomique. Téhéran rejette ces allégations et défend un droit au nucléaire à des fins civiles.