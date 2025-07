Un duo musical insolite entre Gims et Lara Trump a vu le jour, révèlent ce lundi «Paris Match» et «Le Parisien». Cette alliance entre le chanteur français et la belle-fille de Donald Trump cherche à prouver que la musique peut surmonter les clivages politiques.

Imaginez Gims et Lara Trump partager le micro et s'enjailler côte à côte. Une scène improbable... et pourtant. Les médias français ont massivement relayé une information du «Paris Match» et du «Parisien», qui ont révélé ce lundi 21 juillet que la belle-fille du président américain et le chanteur français ont enregistré un morceau ensemble.

Selon les deux médias, Liil-Serge Mbeutcha, agent et producteur ayant déjà travaillé avec Gims, aurait été approché par l'agent de Lara Trump qui lui aurait fait savoir que l'ancienne présentatrice de Fox News, aujourd'hui chanteuse de country, souhaitait enregistrer un duo avec la star française, dont elle est fan.

Un duo au-delà des clivages

Fruit de cette collaboration: «Makassi», qui signifie «fort» en lingala – langue maternelle du chanteur. Lara Trump chanterait même quelques phrases en français. Celle-ci aurait même promis de rejoindre l'artiste sur scène lors de sa tournée aux Etats-Unis en octobre prochain.

Mais derrière ce duo se cache une autre ambition: prouver que la musique peut surmonter les clivages politiques. L'agent de Lara Trump affirme au magazine people «Paris Match» qu'elle tient à ce que sa musique reste apolitique. Ils se seraient même liés d'amitié au fil des mois.