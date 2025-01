Au menu de ce mardi 21 janvier: Verbier à l'honneur d'un clip, les hébergements insuffisants pour les victimes de violences, le juteux contrat entre Microsoft et la Confédération, l'ouverture du Forum économique de Davos et pour finir un peu de hockey.

1/2 Le rappeur Gims a tourné son clip «Ciel» à Verbier. En ligne depuis seulement quelques jours, il a été visionné plus d'un million de fois. Photo: IG / Gims

Qu'est-ce que peut bien nous réserver ce mardi 21 janvier? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un tour d'horizon des actualités suisse du jour. On y va:

1 Verbier cartonne dans un clip

Le rappeur congolais Gims a tourné il y a une semaine son clip «Ciel» à Verbier (VS), constate mardi «Le Nouvelliste». L’office du tourisme de la station valaisanne n'était pas au courant. «On l'a découvert sur les réseaux en même temps que tout le monde», explique-t-il dans le journal. «En Suisse, à moins de devoir fermer une route ou un lieu, on peut tourner plutôt librement», ajoute l'office. Le titre cartonne depuis sa sortie il y a trois jours, avec plus d’un million de vues sur YouTube. Il est actuellement en tête du Top 50 France sur Spotify.

2 Les victimes de violences manquent de place

Le manque de place dans les hébergements pour les femmes et les enfants victimes de violences est tellement important qu'une Zurichoise a dû être hébergée au Tessin, faute de place à Zurich et dans les cantons voisins, rapportent mardi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». De tels placements sont souvent pénibles pour les victimes de violences, en particulier pour les familles avec des enfants en âge de scolarité, explique dans les journaux Sandra Müller Gmünder, directrice du centre d'aide aux victimes de Zurich. Le canton alémanique a créé suffisamment de capacités, mais il accueille de nombreuses victimes d'autres régions, ce qui provoque régulièrement des manques de places, ajoute-t-elle.

3 Plus de 150 millions pour Microsoft... sans appel d'offre

La Confédération a attribué à Mircrosoft un marché de licences de logiciels pour 150 millions de francs sans appel d'offres, dénonce mardi dans Blick Matthias Stürmer, professeur de numérisation à la Haute école spécialisée bernoise BFH. «Tout cela [...] sans concurrence, par pure dépendance», ajoute-t-il. L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) justifie dans le journal l'attribution du contrat de gré à gré par «l'intégration profonde dans l'environnement système existant».

4 Du beau monde à Davos

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter lance officiellement mardi à Davos (GR) le Forum économique mondial (WEF). Plusieurs têtes d'affiche doivent prendre la parole au cours de la journée, dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'attention sera aussi grande sur les propos du président israélien Isaac Herzog, alors qu'une fragile trêve a démarré dimanche dans l'enclave palestinienne de Gaza. Le chancelier allemand Olaf Scholz et l'opposant d'extrême droite Friedrich Merz doivent aussi intervenir.

5 Genève-Servette dans la panade

Genève-Servette aura besoin d'un miracle mardi soir dès 20h15 à Zurich pour espérer défendre victorieusement son titre en Champions League de hockey sur glace. L'équipe genevoise aborde la demi-finale retour avec un handicap de cinq buts dans le derby helvétique qui l'oppose aux Zurich Lions. Les Genevois s'étaient en effet inclinés 6-1 au match aller mercredi dernier aux Vernets.