Les fans de Queen peuvent se réjouir. Brian May, guitariste du célèbre groupe anglais, a dévoilé un morceau inédit du groupe, qui sera présent dans la réédition de l'album prévue l'année prochaine.

Le guitariste de Queen, Brian May, a dévoilé lundi un morceau inédit du légendaire groupe britannique qui n'avait pas été inclus dans leur second opus, lors d'une émission qu'il a animé sur la radio Planet Rock. Ce titre de sa composition, baptisé «Not For Sale (Polar Bear)», a été diffusé lors d'une émission spéciale de Noël en fin de journée sur la radio britannique.

Enregistrée pour le second album du groupe de rock, Queen II, sorti en 1974, la chanson n'avait finalement pas été retenue. Une version pirate du morceau, mais datant du groupe Smile, fondé par May avant ses années Queen, aurait toutefois circulé parmi les fans.

L'album sera réédité en 2026

«C'est une chanson qui remonte à très longtemps, mais à ma connaissance, personne n'a jamais entendu cette version», a déclaré le guitariste en présentant le titre, sur lequel plusieurs voix s'entremêlent, dont une qui semble être celle du chanteur Freddie Mercury.

«Je glisse cette version (ici) car je suis curieux de connaître les réactions du public», a-t-il ajouté, précisant que le morceau figurera dans la réédition de l'album, prévue en 2026. Au cours de cette émission spéciale, le musicien est revenu sur les musiques, les anecdotes et les histoires qui ont façonné ses Noëls.

Queen, formé en 1970, est devenu l'un des groupes de rock les plus emblématiques grâce à la voix de Freddie Mercury, au jeu de guitare de Brian May, aux lignes de basse de John Deacon et à la batterie dynamique de Roger Taylor. Connu pour son mélange de genres, le groupe a livré des succès comme «Bohemian Rhapsody» ou «Another One Bites the Dust».