Trump envoie des milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient

La paix n'est-elle donc pas en vue en Iran? Les Etats-Unis prévoient d'envoyer dans les prochains jours des milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Parmi eux, pas moins de 6000 soldats à bord du porte-avions USS George H. W. Bush, selon le «Washington Post». D'autres navires transportant des renforts devraient accompagner le porte-avions.

Parallèlement, le gouvernement de Donald Trump envisagerait la possibilité de nouvelles attaques ou d'opérations terrestres si le fragile cessez-le-feu venait à ne pas tenir, ont déclaré des responsables américains au journal.

Vers la fin du mois, 4000 soldats supplémentaires devraient également être envoyés dans la région. Ces troupes rejoindront les quelque 50'000 soldats qui, selon le Pentagone, participent à des opérations contre l'Iran.