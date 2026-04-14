Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
«Nous sommes du même côté»: l'ambassadeur israélien satisfait des pourparlers avec le Liban à Washington
L'ambassadeur israélien à Washington a salué mardi un «excellent échange» à l'issue des premiers pourparlers directs avec le Liban depuis des décennies, relevant qu'Israël et le Liban étaient désormais «du même côté».
«Nous avons découvert aujourd'hui que nous sommes du même côté» entre Israël et le Liban, a déclaré à des journalistes Yechiel Leiter en quittant le département d'Etat. «C'est la chose la plus positive que nous ayons pu retenir de cette rencontre. Nous sommes tous deux unis dans notre volonté de libérer le Liban d'une occupation, d'un pouvoir dominé par l'Iran et appelé le Hezbollah», a-t-il dit.
Source: AFP
«Aucun navire n'a franchi le blocus!» Les USA annoncent un succès discutable
L'armée américaine a annoncé mardi avoir empêché six navires de quitter les ports iraniens au cours des premières 24 heures du blocus imposé par les Etats-Unis à la République islamique. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a précisé que plus de 10'000 soldats américains, plus d'une dizaine de navires de guerre et des dizaines d'avions sont mobilisés dans le cadre de ce blocus.
«Lors des premières 24 heures, aucun navire n'a réussi à franchir le blocus américain et six navires marchands ont obéi à l'ordre des forces américaines de faire demi-tour et regagner un port iranien dans le golfe d'Oman», a-t-il écrit dans une publication sur X.
«Le blocus est appliqué de manière impartiale à l'encontre des navires de toutes les nations entrant ou sortant des ports et des zones côtières iraniens, y compris tous les ports iraniens dans le golfe d'Arabie (nom utilisé par l'administration Trump pour désigner le Golfe, ndlr) et dans le golfe d'Oman», a-t-il ajouté.
Au moins deux navires en provenance de ports iraniens ont franchi le détroit d'Ormuz lundi après l'entrée en vigueur du blocus militaire américain, a de son côté indiqué mardi la société de données maritimes Kpler.
Source: AFP
Trump envisage de nouvelles discussions avec l'Iran «dans les deux jours»
Donald Trump a déclaré mardi au «New York Post» qu'une deuxième session de négociations avec l'Iran pourrait avoir lieu au Pakistan «au cours des deux prochains jours», après l'échec de premières discussions ce week-end.
«Vous devriez rester là-bas, vraiment, parce que quelque chose pourrait arriver au cours des deux prochains jours, et nous sommes davantage enclins à y aller», a déclaré le président américain au téléphone à un journaliste du quotidien new-yorkais présent à Islamabad.
Après un entretien initial au téléphone lors duquel Donald Trump a déclaré qu'il était peu probable que les discussions reprennent au Pakistan, le «New York Post» a expliqué que le président américain avait rappelé quelques minutes plus tard.
Il a alors affirmé qu'il était «plus probable» que les négociateurs américains retournent à Islamabad car le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, «fait un super boulot».
Source: AFP
Israël et le Liban acceptent d'entamer des négociations directes après des «discussions productives»
Israël et le Liban ont accepté mardi d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable à l'issue de «discussions productives» à Washington entre représentants des deux pays, a indiqué la diplomatie américaine.
«Toutes les parties ont convenu d'entamer des négociations directes à une date et en un lieu qui restent à fixer d'un commun accord», selon un communiqué diffusé par le département d'Etat américain.
«Les participants ont eu des discussions productives sur les mesures à prendre pour lancer des négociations directes entre Israël et le Liban», a-t-on ajouté de même source.
Source: AFP
Washington ne prolongera pas l'allègement des sanctions sur le pétrole iranien
Le Trésor américain a annoncé mardi qu'il ne prolongera pas la levée temporaire de certaines sanctions visant le pétrole iranien, décidée au mois dernier pour atténuer les effets de la guerre au Moyen-Orient sur le marché des hydrocarbures.
«L'autorisation temporaire autorisant la vente du pétrole iranien actuellement bloqué en mer expire dans quelques jours et ne sera pas renouvelée», a écrit le ministère des Finances sur son compte X.
Source: AFP
Les chefs de la diplomatie de l'Arabie saoudite, du Pakistan, de l'Egypte et de la Turquie vont se réunir
Les ministres saoudien, pakistanais, turc et égyptien des Affaires étrangères vont avoir des entretiens cette semaine dans le sud de la Turquie sur la situation dans la région, a déclaré mardi à l'AFP une source ministérielle.
«Il s'agit de la troisième réunion entre ces quatre pays pour discuter des affaires régionales, pas spécifiquement (du détroit) d'Ormuz», a précisé cette source, qui a souhaité garder l'anonymat.
Source: AFP
Rubio évoque «une occasion historique» pour une paix durable entre Israël et le Liban
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a appelé mardi à saisir une «occasion historique» en vue d'une paix durable au Liban au début des premiers pourparlers directs entre Israël et le Liban depuis des décennies.
«C'est une occasion historique. Nous sommes conscients que nous devons faire face à des décennies d'histoire et aux complexités qui nous ont menés à ce moment unique et à la possibilité qui s'offre à nous», a déclaré Marco Rubio en recevant les ambassadeurs israélien et libanais au département d'Etat.
«Il s'agit de mettre définitivement fin à 20 ou 30 ans d'influence du Hezbollah dans cette partie du monde», a-t-il ajouté, en disant que les pourparlers de mardi lançaient «un processus qui prendra du temps».
Source: AFP
Un journaliste américano-koweïtien détenu au Koweït
Un journaliste américano-koweïtien est emprisonné au Koweït depuis des semaines, accusé notamment de diffusion de fausses informations, selon le Comité pour la protection des journalistes, alors que les pays du Golfe répriment le partage d'images de la guerre au Moyen-Orient.
Ahmed Shihab-Eldin, un journaliste indépendant ayant travaillé pour le «New York Times», Al Jazeera english ou la télévision américaine PBS, n'a rien publié en ligne ni été vu au Koweït, où il s'était rendu pour voir sa famille, depuis le 2 mars, selon le Comité, CPJ. L'un de ses derniers posts sur les réseaux montrait une vidéo d'un des avions de combat américains abattus par erreur au Koweït par sa défense aérienne, aux premiers jours du conflit déclenché le 28 février par l'offensive américano-israélienne en Iran.
«Il semblerait que les autorités l'ont inculpé pour diffusion de fausses informations, atteinte à la sécurité nationale, et mauvais usage de son téléphone portable», des accusations «vagues et excessivement larges régulièrement utilisées pour réduire au silence les journalistes indépendants», écrit le CPJ dans son communiqué.
Des centaines de personnes ont été arrêtées à travers le Golfe depuis le début du conflit pour avoir partagé des images d'attaques de drones ou missiles tirés en représailles par l'Iran, de dégâts ou de débris d'interceptions.
Source: AFP
Début des pourparlers entre Israéliens et Libanais à Washington
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a accueilli mardi les ambassadeurs israélien et libanais pour de premiers pourparlers directs de paix depuis des décennies.
La rencontre, qui se déroule au département d'Etat américain, inclut l'ambassadeur israélien Yechiel Leiter et libanais Nada Hamadeh Moawad, ainsi que l'ambassadeur des Etats-Unis au Liban, Michel Issa. Dès avant la rencontre, le Hezbollah pro-iranien, qui n'est pas représenté, avait rejeté la tenue de ces discussions.
Source: ATS
Dix-sept pays, dont la France et le Royaume-Uni, appellent Israël et le Liban à «saisir l'opportunité» des pourparlers de paix
Dix-sept pays, dont la France et le Royaume-Uni, ont appelé mardi le Liban et Israël à «saisir l'opportunité» des pourparlers de paix directs qui doivent se dérouler à Washington sous médiation américaine.
«Nous saluons l'initiative du président libanais Joseph Aoun d'ouvrir des négociations directes avec Israël et le fait qu'Israël ait accepté d'entamer ces négociations sous la médiation des Etats-Unis. Nous appelons les deux parties à saisir cette opportunité», ont écrit ces dix-sept pays dans un communiqué commun.
Source: AFP
Deux navires en provenance d'Iran traversent le détroit d'Ormuz malgré le blocus américain
Au moins deux navires en provenance de ports iraniens ont traversé le détroit d'Ormuz lundi, en dépit du blocus militaire américain, a indiqué mardi la société de données maritimes Kpler.
Le vraquier battant pavillon libérien Christianna a franchi le détroit après avoir déchargé du maïs dans le port iranien de Bandar Imam Khomeini, passant près de l'île iranienne de Larak vers 16H00 GMT lundi, après l'entrée en vigueur du blocus imposé par Washington à 14H00 GMT, selon cette source.
Un deuxième navire, le tanker Elpis, battant pavillon des Comores, se trouvait près de l'île de Larak vers 11H00 GMT et a franchi le détroit vers 16H00 GMT.
Source: AFP
Swiss annonce suspendre ses vols vers Dubaï jusqu'au 11 juillet
Swiss a annoncé ce mardi la suspension de ses vols vers Dubaï jusqu'au 11 juillet, justifiant sa décision par l'instabilité du contexte.
«Les passagers concernés peuvent reporter leur voyage sans frais, ou obtenir un remboursement intégral», indique la compagnie aérienne. Elle précise qu'elle continue de suivre la situation de près et de la réévaluer en permanence avec les autorités compétentes en Suisse et sur place, ainsi qu'en coordination avec le groupe Lufthansa.
Auparavant, la filiale de Lufthansa avait suspendu tous ses vols jusqu'au 31 mai inclus.
Source: AFP
Israël dit vouloir aboutir à la «paix et la normalisation» avec le Liban
Le chef de la diplomatie israélienne a déclaré mardi que son pays aspirait à «la normalisation» des relations avec le Liban, à quelques heures de pourparlers de paix entre responsables israéliens et libanais prévues à Washington.
«Nous voulons parvenir à la paix et à la normalisation avec l'Etat libanais (...) Il n'y a pas de différends majeurs entre Israël et le Liban. Le problème, c'est le Hezbollah», a affirmé Gideon Saar lors d'une conférence de presse.
Source: AFP