«Aucun navire n'a franchi le blocus!» Les USA annoncent un succès discutable

L'armée américaine a annoncé mardi avoir empêché six navires de quitter les ports iraniens au cours des premières 24 heures du blocus imposé par les Etats-Unis à la République islamique. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a précisé que plus de 10'000 soldats américains, plus d'une dizaine de navires de guerre et des dizaines d'avions sont mobilisés dans le cadre de ce blocus.

«Lors des premières 24 heures, aucun navire n'a réussi à franchir le blocus américain et six navires marchands ont obéi à l'ordre des forces américaines de faire demi-tour et regagner un port iranien dans le golfe d'Oman», a-t-il écrit dans une publication sur X.

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«Le blocus est appliqué de manière impartiale à l'encontre des navires de toutes les nations entrant ou sortant des ports et des zones côtières iraniens, y compris tous les ports iraniens dans le golfe d'Arabie (nom utilisé par l'administration Trump pour désigner le Golfe, ndlr) et dans le golfe d'Oman», a-t-il ajouté.

Au moins deux navires en provenance de ports iraniens ont franchi le détroit d'Ormuz lundi après l'entrée en vigueur du blocus militaire américain, a de son côté indiqué mardi la société de données maritimes Kpler.

Source: AFP