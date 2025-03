Resté 7h sous la neige, un homme survit miraculeusement à une avalanche en Norvège. (image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un touriste pris dans une avalanche dans le nord de la Norvège a été secouru après avoir passé sept heures sous la neige, une durée de survie exceptionnelle, ont rapporté mercredi les médias norvégiens. Décrit comme âgé d'une quarantaine ou cinquantaine d'années, l'homme a été retrouvé, conscient, à environ 1,5 mètre de profondeur dans la neige dans la municipalité de Lyngen peu après minuit. Pris dans une avalanche, il avait alors passé près de sept heures dans une poche d'air d'où il avait pu appeler la police.

«C'était très surprenant qu'il soit encore vie», a déclaré à TV2 Kristian Midtgård, le secouriste qui, avec son chien Whiskey, l'a retrouvé. «Toutes les statistiques et l'expérience disent que ce n'est pas possible quand on reste enfoui si longtemps», a-t-il ajouté.

Un miracle!

Le maire de Lyngen, Erik Larsen, cité par la radiotélévision NRK, a quant à lui salué «un miracle». «Les personnes qui survivent à une avalanche s'asphyxient en l'espace de dix minutes», a commenté un chercheur de l'université de Tromsø, Audun Hetland, auprès du journal iTromsø. «Quelques-unes survivent plus longtemps. Mais sept heures, c'est presque unique dans l'histoire», a-t-il ajouté.

L'homme faisait partie d'un groupe de trois touristes étrangers qui faisaient une randonnée à ski dans une région où, ont prévenu les autorités, les risques d'avalanche sont élevés. Un autre membre du trio, pris dans la coulée de neige, a été emporté jusque dans les eaux d'un fjord en contrebas. Revenu sur terre, il a pu donner l'alerte. Les recherches se poursuivent pour retrouver une femme, toujours portée disparue. La nationalité des touristes n'est pas connue à ce stade.