L'agresseur présumé de l'élue démocrate Ilhan Omar inculpé au niveau fédéral

L'homme arrêté pour avoir agressé à la seringue l'élue démocrate Ilhan Omar, cible régulière des attaques personnelles de Donald Trump, est poursuivi par la justice fédérale pour «agression» et «intimidation» d'un représentant de l'Etat américain, selon des documents judiciaires publiés jeudi.

Mardi soir, alors qu'Ilhan Omar, élue à la Chambre des représentants américaine, venait dans une réunion publique à Minneapolis (nord) de réclamer la démission de la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, un homme dans l'assistance s'est levé et l'a aspergée d'un liquide nauséabond non identifié avant d'être maîtrisé. Selon de premières analyses, le liquide en question était composé d'eau et de vinaigre de cidre, apprend-on dans ces documents judiciaires datés de mercredi.

Arrêté par la police locale et détenu depuis pour coups et blessures, le suspect, Anthony Kazmierczak, 55 ans, est désormais également inculpé au niveau fédéral notamment pour «agression» et «intimidation» d'un représentant d'un des trois pouvoirs de l'Etat américain dans l'exercice de ses fonctions.

Par le passé, il a partagé avec un proche des opinions très hostiles à Ilhan Omar, estimant que «quelqu'un devrait la tuer», selon un témoignage recueilli par un agent du FBI, la police fédérale américaine, cité dans ces documents judiciaires. Anthony Kazmierczak a un casier judiciaire, notamment pour conduite en état d'ivresse, et a publié sur ses réseaux sociaux des messages favorables à Donald Trump, soulignent les médias américains.

Source: AFP