Le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck (Verts), a publié une vidéo sur la plateforme X qui pourrait suggérer sa candidature à la chancellerie. (Image d'illustration) Photo: AFP

Le ministre allemand de l'Economie et vice-chancellier d'Allemagne, Robert Habeck (Verts), a publié une vidéo sur la plateforme X. On le voit écrire dans des documents alors qu'il fredonne la chanson «Zeit, dass sich was dreht» («Il est temps que les choses changent») de Herbet Grönemeyer, un chanteur allemand.

Des images se superposent alors à la scène et un bracelet est dévoilé: on peut y lire «Kanzler Era» en allemand, ou «l'ère du chancellier».

L'homme de 55 ans avait réactivé son compte sur X jeudi soir, et son premier post, «Back for Good», annonçait la couleur. Il avait ensuite écrit sur la plateforme qu'il ne voulait pas laisser la place aux «braillards et aux populistes». «Pas aujourd'hui. Pas cette semaine. Pas pour le moment. C'est pourquoi je reviens sur X», avait-il conclu.